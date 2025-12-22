Giá vàng SJC hôm nay tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng nay (22/12) niêm yết ở mức 155,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157,1 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với tuần trước (20/12).

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáng 22/12, giá vàng miếng SJC niêm yết tại các công ty vàng bạc đá quý như Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 700.000 đồng/lượng so với tuần trước, đạt 155,1 triệu đồng/lượng mua vào và 157,1 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch 2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 của SJC giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với 20/12. Doji niêm yết 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 152 – 155 triệu đồng/lượng, chênh lệch giảm 200.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới sáng 22/12 ở mức 4.381 USD/ounce (khoảng 139,5 triệu đồng/lượng chưa thuế phí), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước, quy đổi theo tỷ giá USD khoảng 26.405 đồng/USD. Chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và thế giới là 17,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng 0,8% đầu tuần, chủ yếu do dữ liệu lạm phát Mỹ khả quan hơn dự kiến: CPI tháng 11 tăng 2,7%, thấp hơn dự báo 3,1%, CPI lõi tăng chậm nhất từ tháng 3/2021, củng cố kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, thiếu dữ liệu tháng 10 từ BLS khiến phân tích bị hạn chế. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị như Mỹ đình chỉ vận chuyển dầu từ Venezuela và tuyên bố cứng rắn của Putin về Ukraine thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn. Giá bitcoin hôm nay tăng 0,7%, lên 88.603 USD/BTC, giảm 0,8% so với tuần trước nhưng tăng 5,3% trong tháng. Khối lượng giao dịch 24h hơn 82 tỷ USD, vốn hóa thị trường 1.769 tỷ USD, chiếm 57,2% thị trường tiền mã hóa. Trong top 10 đồng tiền lớn, 6 đồng tăng giá so với 24h trước. Cung cấp bởi

Sáng 22/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 155,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157,1 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với tuần trước (20/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên 20/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 20/12.

Giá vàng thế giới tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/12 giao dịch ở mức 4.381 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 139,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước (20/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tăng 0,8% trong phiên giao dịch đầu tuần. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ khả quan hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 2,7%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,1%.

Đáng chú ý, CPI lõi hạ nhiệt xuống còn 2,6%, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021. Những số liệu này củng cố niềm tin rằng áp lực giá cả đang hạ nhiệt, mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý tính toàn diện của dữ liệu lần này bị hạn chế do tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang.

Việc thiếu hụt dữ liệu tháng 10 từ Cục Thống kê Lao động (BLS) đã làm gián đoạn các phân tích so sánh theo tháng.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược khoảng 25% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 1 và gần như chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 4 tới.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, sức nóng địa chính trị cũng là "bệ đỡ" quan trọng cho vàng.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ đình chỉ các chuyến hàng dầu từ Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin về chủ quyền lãnh thổ tại Ukraine, đã kích hoạt dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá bitcoin tăng 0,7%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (22/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.603 USD/BTC, tăng 0,7% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 0.8% so với 7 ngày trước (89.350 USD/BTC) và tăng 5,3% trong 1 tháng vừa qua (84.100 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.769 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.