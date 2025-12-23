Lý do ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ rời ghế Chủ tịch LPBank

Ông Nguyễn Đức Thụy nộp đơn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Viêt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vì lý do cá nhân. Người thay thế vị trí "ghế nóng" này là ông Hồ Nam Tiến.

LPBank vừa ban hành nghị quyết liên quan đến việc thay đổi một loạt nhân sự cấp cao trong HĐQT và Ban điều hành.

Theo đó, ngân hàng quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Đức Thuỵ. Hiện, ông Thuỵ sở hữu 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ nhà băng này.

Ngoài ra, HĐQT LPBank cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thùy và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh từ ngày 23/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm, ông Hồ Nam Tiến được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 23/12/2025 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, ông Hồ Nam Tiến giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của ngân hàng này. Ông Tiến đang nắm giữ 796.571 cổ phần LPBank, chiếm 0,027% vốn điều lệ, còn gia đình và người liên quan không sở hữu cổ phiếu nào.

LPBank đang đứng trước nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt khác. Ngân hàng này vừa phê duyệt nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, di dời "đại bản doanh" từ Hà Nội về tỉnh Ninh Bình.

Sáng nay, LPBank cũng tổ chức phiên họp bất thường năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng. Ngoài vấn đề nhân sự nói trên, HĐQT LPBank đề xuất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng từ mức hiện tại 5% lên một tỷ lệ phù hợp, trong phạm vi trần cho phép theo quy định (tối đa 30%).

Đồng thời, HĐQT xin ý kiến về việc ủy quyền tìm kiếm, làm việc với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và/hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp, làm cơ sở xây dựng phương án chi tiết trình cổ đông trong các kỳ họp tiếp theo.

Theo ban lãnh đạo LPBank, việc nới trần "room" ngoại được kỳ vọng giúp ngân hàng thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, qua đó gia tăng vốn chủ sở hữu và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

Trong nhiều năm qua, LPBank chủ động duy trì "room" ngoại ở mức thấp 5% nhằm tạo dư địa cho các phương án huy động vốn trong tương lai. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22/12 từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ khoảng 27,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 0,9% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ hai trụ cột chính là thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.638 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,78%.