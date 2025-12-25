VUSTA vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa đối với Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam khi vừa có đảng viên lão thành được vinh danh, vừa nhận danh hiệu tập thể xuất sắc.

Vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA - khẳng định: "Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí Đảng viên trong suốt quá trình công tác và rèn luyện. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ".

Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA.

Trong số 26 Đảng viên ưu tú được vinh danh lần này, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vinh dự có 2 đồng chí lãnh đạo lão thành là ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng viên Chi bộ VDCA - vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, và ông Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch VDCA - vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quá trình công tác và cống hiến của hai đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, là nguồn động lực mạnh mẽ để các đảng viên trẻ trong Chi bộ VDCA học tập và noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy VUSTA trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Khẳng định vai trò nòng cốt với danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổng kết công tác Đảng năm 2025. Báo cáo ghi nhận năm qua, Đảng bộ VUSTA đã lãnh đạo hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trong thành tích chung của toàn Đảng bộ, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị vững vàng. Với những nỗ lực bứt phá trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, Chi bộ Hội truyền thông số Việt Nam đã vinh dự được Đảng ủy VUSTA trao tặng Bằng khen "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025", góp mặt trong 11 chi bộ tiêu biểu nhất (trong tổng số 56 chi bộ) trực thuộc Đảng bộ VUSTA.

Các cá nhân nhận bằng khen Đảng viên xuất sắc 2025.

Về công tác bồi dưỡng và phát huy năng lực cá nhân, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng Bằng khen Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" cho các cá nhân tiêu biểu, trong đó Chi bộ VDCA có 02 đồng chí là ông Nguyễn Minh Hồng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội và bà Hoàng Thị Lệ Thùy - Chi ủy viên.

Quyết tâm cho năm 2026 bứt phá

Đánh giá về phương hướng năm 2026, Đảng ủy Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp thu tinh thần đó, Chi bộ Cơ quan VDCA quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Bộ KH&CN, Quốc hội và các cơ quan hữu quan để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Hội nghị khép lại với niềm tin mới, hứa hẹn một năm 2026 bứt phá hơn nữa của Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam trong ngôi nhà chung Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.