Cổ phiếu VIC bứt phá kéo VN-Index vượt 1.750 điểm

VIC tiếp tục là động lực chính của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (22/12) khi chỉ một mình cổ phiếu này kéo VN-Index tăng 16 điểm, đưa chỉ số vượt 1.750 điểm.

Kết phiên ngày 22/12, VN-Index tăng 46,72 điểm, tương đương 2,74% lên 1.751,03 điểm. VN30-Index tăng 52 điểm (2,69%) đạt 1.985,28 điểm.

HNX-Index tăng 3,26 điểm, tương đương 1,28% lên 257,23 điểm. UPCoM-Index tăng 0,43 điểm (0,36%) đạt 119,84 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 32.680 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 30.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 470 tỷ đồng.

Rổ VN30 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mã tăng áp đảo là 27 và chỉ có 3 mã giảm. Trong đó, VIC tăng trần lên 158.800 đồng/cp và trắng bên bán. Cổ phiếu tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi đóng góp 16,02 điểm tăng cho VN-Index.

Không chỉ VIC, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch hôm nay như VHM tăng 5,81%, VRE tăng 4,1%. Hai cổ phiếu đóng góp lần lượt 4,14 điểm và 0,66 điểm cho thị trường.

Tính chung bộ ba VIC, VHM, VRE mang về cho VN-Index hơn 20 điểm.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng phủ sắc xanh trong phiên hôm nay như TCB tăng 4,76%, STB tăng 6,94%, HDB tăng 4,05%, VPB tăng 1,93%, MBB tăng 2,23%, ACB tăng 1,67%, EIB tăng 4,65%, LPB tăng 1,15%.

Sắc xanh cũng phủ sang một số cổ phiếu như MWG, VIX, VJC, GEX.

Các cổ phiếu giao dịch kém tích cực có thể kể đến như VNM, VCK, FPT, NAB, TCX, VPX, CRE, QCG, NVL, PGI, TTF, STK, KDC, ILB, SCR…

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, trong bối cảnh thị trường đã vượt mốc 1.700 điểm, lực cầu cho thấy dấu hiệu sôi động hơn, vì vậy trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ giằng co quanh ngưỡng này nhằm tích lũy và lấy đà cho nhịp tăng tiếp theo, với mục tiêu hướng đến vùng kháng cự gần tại 1.750 điểm.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nếu thị trường tiếp tục xu hướng đi lên trong những phiên tới thì mục tiêu trước mắt của thị trường sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 1.760 điểm.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) kỳ vọng, thị trường có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.770 điểm trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị, nhà đầu tư tạm thời vẫn nên hạn chế mua đuổi theo chiều giá tăng để tránh rơi vào trạng thái quá mua. Đối với chiều mua, nhà đầu tư có thể cân nhắc những đợt rung lắc hoặc lùi bước của thị trường để mua thăm dò đối với các cổ phiếu đã có tín hiệu dần khởi sắc từ nền hỗ trợ tích cực; có thể lưu ý nhóm dầu khí, nhóm hàng tiêu dùng, nhóm chứng khoán ... cho mục tiêu ngắn hạn.