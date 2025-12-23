Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì sau phiên tăng mạnh nhất từ khi nâng hạng?

Một số công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay (23/12), nhà đầu tư cần cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định.

VN-Index tăng 2,74% lên 1.751,03 điểm trong phiên 22/12, mức tăng cao nhất kể từ thông báo nâng hạng của FTSE Russell (8/10), với thanh khoản đạt 30.600 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường, cổ phiếu VIC đóng góp hơn 16 điểm vào VN-Index, trong khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua ròng trên sàn HOSE. Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch cẩn trọng, còn Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) gợi ý tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân. Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index có mục tiêu ngắn hạn tiếp theo là vùng 1.770-1.795 điểm, hỗ trợ chính là ngưỡng 1.705 điểm. Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo thị trường có thể điều chỉnh, khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu lên 30-50% danh mục đầu tư.

VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa và duy trì đà tăng trong suốt phiên 22/12. Chỉ số kết phiên tại mốc 1,751.03 điểm, tăng gần 47 điểm (2,74%).

Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ khi FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam (8/10). Bên cạnh đó, mức tăng 2,74% của VN-Index đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh nhất Châu Á ngày 22/12.

Theo thống kê, toàn sàn ghi nhận 209 mã tăng, 96 mã giảm và 65 mã đi ngang. Tổng thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, đạt 30.600 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành du lịch và giải trí.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường, trong đó VIC đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HOSE và bán ròng trên hai sàn còn lại.

Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá, đà tăng trên đang phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu làm tăng rủi ro tập trung, nhà đầu tư vẫn nên giao dịch cẩn trọng, nhất là khi đã chạm vào ngưỡng kháng cự cũ 1,750 (tương đương Fibonacci 0.786).

Chung nhận định, các nhà phân tích từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) chỉ ra, VN Index ghi nhận đà tăng ấn tượng trong phiên 22/12 với sự dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm ngân hàng.

Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần. Mặt khác, nhà đầu tư cũng cần hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng mà nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu mới bắt đầu bật tăng sau khi tạo nền tích lũy hoặc các cổ phiếu đang hồi phục trở lại từ những vùng giá chiết khấu sâu, với một số nhóm ngành đáng lưu ý là chứng khoán và ngân hàng.

Còn theo Chứng khoán Vietcap, dựa trên tín hiệu hiện tại, mục tiêu ngắn hạn tiếp theo trên VN-Index là vùng 1.770-1.795 điểm. Hỗ trợ chủ đạo cho tín hiệu tăng hiện tại là ngưỡng 1.705 điểm. Trong quá trình tiếp cận vùng đỉnh, áp lực bán sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn.

Dựa trên mức tín hiệu tích cực trung hạn, đơn vị phân tích cho rằng các phiên điều chỉnh không vi phạm mốc 1.705 điểm đều mang tính chất củng cố cho một nhịp vượt đỉnh vào giai đoạn sau.

Chứng khoán Yuanta dự báo thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp điều chỉnh có thể nhanh kết thúc và chỉ số VN-Index sẽ sớm thử thách ngưỡng kháng cự 1.772 điểm, điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn rõ ràng hơn cho nên thanh khoản và dòng tiền sẽ lan tỏa đồng đều ở các nhóm cổ phiếu hơn.

Về chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), xu hướng thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn và vừa đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 30-50% danh mục.