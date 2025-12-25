Kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý trong năm 2025

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chiều 26/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026. Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.100 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính hơn 900 tập thể và 3.000 cá nhân.

Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN.

Công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh. Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đến nay, các bên liên quan đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án với 373 bị can về hành vi lãng phí.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo 2 cấp cần bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tinh thần chung là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn”.

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý; tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí cần thực hiện tối đa ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và giai đoạn thi hành án. Người phạm tội được khuyến khích tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế truy bắt đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Ban Chỉ đạo đề nghị, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm; xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”...