Tổng bí thư: Nhà nước phải là “khách hàng đầu tiên” của công nghệ

Tổng bí thư nhấn mạnh Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản và trở thành “khách hàng đầu tiên” đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thị trường cho những kết quả nghiên cứu...

2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả

Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương. Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu định hướng hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết năm 2025 là năm có nhiều chuyển động mạnh mẽ, khơi thông mọi nguồn lực đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống. Trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn đã được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và kỷ luật cao.

Tổng Bí thư đánh giá về tổng thể, các “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ; nguồn kinh phí được bố trí đầy đủ; nhân lực, hạ tầng và dữ liệu được thúc đẩy. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt những kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng những kết quả này mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng. Nhiều chủ trương, chính sách chưa thực sự thẩm thấu vào thực tiễn; vẫn còn những điểm nghẽn cụ thể nếu không được tháo gỡ kịp thời thì sẽ khó tạo chuyển biến rõ rệt, khó đáp ứng yêu cầu tăng tốc trong giai đoạn tới.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xác định phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Theo Tổng bí thư, năm 2025, chúng ta hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc". Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra.

Tổng bí thư yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu, sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Đồng thời, các cơ quan Trung ương và địa phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần này, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao, gắn với cơ chế kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả đầu tư, thực hiện.

Cùng với đó, cấp ủy đảng và người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, nhận thức rõ trách nhiệm của mình; nắm vững nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

Riêng nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Tổng bí thư yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025 bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2026.

Tổng bí thư đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

"Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những "khách hàng" đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường", Tổng bí thư định hướng.

Ngoài ra, Tổng bí thư cũng đề cập đến bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Lưu ý về vấn đề chống lãng phí, Tổng bí thư cho rằng chúng ta đầu tư lớn cho mục tiêu lớn, nhưng phải hiệu quả. Nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ (lãng phí tài chính, lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên con người, thậm chí cả lãng phí cơ hội…); cần sớm nhận diện để có các giải pháp phòng tránh.

Dịvh vụ công nghệ trực tuyến tiết kiệm 4.100 tỷ đồng

Ông Võ Thành Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị dần đi vào nền nếp. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 53% và trực tuyến toàn trình đạt hơn 31% ở Trung ương. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, giúp tiết kiệm 4.100 tỷ đồng. Hạ tầng số quốc gia được đầu tư phát triển, tốc độ internet thuộc nhóm Top 20 thế giới, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt gần 59% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được hình thành....

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ, trong đó 51.984 doanh nghiệp đang hoạt động; có 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư R&D/đổi mới công nghệ; khoảng 25% doanh nghiệp có văn bằng bảo hộ.

Cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm. Khối cơ sở giáo dục đại học đã hình thành 184 phòng thí nghiệm có mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 44/139 về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo duy trì đà phát triển và tăng cường kết nối quốc tế. Cùng với đó, nguồn lực tài chính được tăng cường, bảo đảm ở mức 3% ngân sách Nhà nước.