VN-Index bốc hơi gần 95 điểm, hàng trăm cổ phiếu la liệt giảm sàn

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận cú lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng qua khi lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm; HNX-Index mất 4,74% và UPCoM-Index giảm 3,7%.

Thanh khoản duy trì ở mức rất cao, với giá trị giao dịch hơn 58.500 tỷ đồng trên cả ba sàn cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh nhưng chủ yếu phục vụ cho hoạt động bán tháo. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, gia tăng áp lực lên thị trường.

Trên toàn sàn, 150 mã giảm sàn, trong khi chỉ 120 mã tăng giá. Sắc xanh gần như biến mất, chỉ còn lác đác ở một vài cổ phiếu riêng lẻ như VTP (tăng 4,5%).

Nhóm tài chính chịu tác động nặng nề nhất. Hàng loạt mã lớn trong nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt giảm sâu: SHS (-9,85%), MBS (-9,97%), SSI (-6,99%), SHB (-6,91%), TCB (-6,89%), MBB (-6,83%), HDB (-6,92%)...

Cổ phiếu ngân hàng trụ như VCB (-4,04%), CTG (-6,32%), ACB (-3,69%) cũng không giữ được đà, khiến chỉ số chính lao dốc mạnh.

Nhóm bất động sản không tránh khỏi làn sóng bán tháo: CEO (-9,72%), VHM (-6,9%), VIC (-4,46%), NVL (-6,93%), PDR (-6,92%), DXG (-6,86%), DIG (-6,91%) đồng loạt giảm sàn hoặc cận sàn.

Cổ phiếu thép - đầu tàu của nhóm nguyên vật liệu như HPG (-6,96%), HSG (-6,89%), NKG (-6,76%) đều bị bán mạnh.

Trong bức tranh u ám, VTP (tăng 4,5%) là một trong số ít mã ngược dòng nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV tích cực. Nhóm tiện ích, năng lượng và công nghệ (với FPT chỉ giảm 1,25%) tỏ ra ổn định hơn phần còn lại của thị trường.

Tâm lý hoảng loạn bao trùm phiên giao dịch khi nhiều mã lớn bị bán sàn ngay từ đầu phiên. Việc các chỉ số lao dốc mạnh cùng khối ngoại bán ròng cho thấy xu hướng điều chỉnh chưa dừng lại, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang quay lại sau giai đoạn tăng nóng của quý III.