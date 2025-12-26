Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank.

Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) chiều nay đã thông qua việc kiện toàn HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và phương án tăng vốn điều lệ.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thanh Phượng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 không tiếp tục tham gia HĐQT của nhà băng này trong nhiệm kỳ mới. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức.



Bà Phượng hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) và Công ty CP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).

Ngoài ra, bà còn là Thành viên HĐQT của Công ty CP Bất động sản Bản Việt, Công ty TNHH Phoenix Holding và Công ty CP Gooday Hospitality.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của BVBank, tính đến ngày 30/6, bà Phượng sở hữu 25,1 triệu cổ phiếu BVB, tương đương 4,56% vốn điều lệ ngân hàng. Người thân của bà không sở hữu cổ phần nào.

Dù không còn giữ vị trị Thành viên HĐQT BVBank, bà Phượng vẫn giữ tư cách Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược và đổi mới tại nhà băng này, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự.

Cùng với bà Phượng, ông Ngô Quang Trung - nguyên Thành viên HĐQT và bà Phan Thị Hồng Lan - nguyên Trưởng Ban kiểm soát cũng không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới để bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên.

Đại hội đã thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với 6 thành viên, gồm: các ông Lê Anh Tài, Nguyễn Nhất Nam, Lý Hoài Văn, Phạm Quang Khánh, Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập) và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Trong vòng 90 ngày, HĐQT BVBank sẽ bầu bổ sung thêm một thành viên độc lập còn lại theo quy định.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới có 5 thành viên, gồm: các ông Lý Công Nha, Lê Hoàng Nam và các bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bùi Thị Quanh.

Tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ

Song song với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, BVBank dự kiến tăng vốn thêm 3.504 tỷ đồng, từ mức 6.408 tỷ đồng hiện nay lên 9.912 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với quy mô 3.204 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trị giá 300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 11 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 515 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm.

Tổng tài sản sau 11 tháng của BVBank tăng lên 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2020. Mạng lưới hoạt động mở rộng lên 126 điểm kinh doanh, tăng 1,4 lần so với 5 năm trước.

Tại một diễn biến khác, quỹ VCAM nơi bà Phượng làm Chủ tịch vừa đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu BVB.

Trước thời điểm đăng ký giao dịch, VCAM không nắm giữ cổ phiếu BVB. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức này dự kiến sẽ sở hữu 2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,31% vốn điều lệ của BVBank.