Xe chở đoàn thiện nguyện bị lật, 9 người tử vong

Ô tô 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện bất ngờ bị lật, khiến 9 người tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Bái toàn cảnh.

Sáng 27/12, tại km35 tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, Lào Cai), một xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-61406 chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người bất ngờ va chạm vào hộ lan khoảng 50m rồi lật úp bên lề đường.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong, 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng. Trong số này có lái xe Đỗ Đăng T, (sinh năm 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa nhân lực, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) cho biết hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh. Chính quyền địa phương đã kịp thời động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Ông Hưng cho hay đoàn thiện nguyện gồm nhiều người, trong đó có những thành viên không quen biết nhau, cùng chung hành trình từ Hà Nội lên xã Phình Hồ để thực hiện hoạt động thiện nguyện.