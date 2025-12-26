Ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Quyết định được Thủ tướng trao cho ông Lê Ngọc Sơn chiều 26/12, tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV PVN thay ông Lê Mạnh Hùng - người vừa được điều động giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn. Ảnh: PVN

Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, là Thạc sĩ công nghệ mỏ, từng làm Trưởng Ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Tân Chủ tịch HĐTV PVN từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc PVN, phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đến tháng 3/2024, ông Sơn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN.

Về sản xuất kinh doạnh, năm 2025, PVN ghi nhận doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch. Mức này cao hơn 103.600 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với năm ngoái.

Tập đoàn PVN nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, ước đạt 165.900 tỷ đồng.

Đến cuối 2025, PVN có vốn chủ sở hữu đạt 391.700 tỷ đồng.