Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Trong tuần từ 29/12 - 2/1/2026, có 10 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (Mã: VLB) thông báo 30/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/12.

Tỷ lệ thực hiện là 30%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 29/1/2026.

Vật liệu xây dựng Biên Hoà hiện có hơn 46 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức hơn 138 tỷ đồng.

CTCP Traphaco (Mã: TRA) cho biết 5/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/12. Thanh toán vào ngày 28/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Traphaco hiện có hơn 41,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 82,8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Que hàn điện Việt Đức (Mã: QHD) thông báo 30/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/12. Thanh toán vào ngày 30/1/2026.

Công ty hiện có hơn 6,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra khoảng 11,2 tỷ đồng trả cổ tức.

CTCP Sơn Á Đông (Mã: ADP) chốt 31/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm tài chính 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Sơn Á Đông hiện có hơn 23 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 18,4 tỷ đồng.

Nguồn: Thông tin công ty công bố.

CTCP Thủy điện A Vương (Mã: AVC) chốt 30/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 29/12.

Tỷ lệ thực hiện là 5%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Thuỷ điện A Vương có hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra gần 38 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 30/3/2026.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã: BSA) thông báo 31/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (phần còn lại) năm 2024. Tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 16/1/2025. BSA hiện có hơn 66,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 33,4 tỷ đồng.