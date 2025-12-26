THACO của ông Trần Bá Dương tăng vốn lên 40.500 tỷ, có 106 cổ đông ngoại

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa nâng vốn điều lệ từ mức 30.389 tỷ đồng lên thành 40.519 tỷ đồng.

Sau tăng vốn, cơ cấu sở hữu tại THACO vẫn nghiêng mạnh về khối tư nhân trong nước với tỷ lệ nắm giữ 73%. Khối nhà đầu tư nước ngoài chiếm 27% vốn điều lệ, tương ứng 106 cổ đông ngoại.

Trong nhóm cổ đông nước ngoài, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C, Singapore) tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất, nắm giữ 26,7% vốn. Giá trị góp vốn của JC&C tăng từ 8.127 tỷ đồng lên 10.836 tỷ đồng, tương ứng mức tăng nhẹ 0,11% về tỷ lệ sở hữu.

Phần còn lại của khối ngoại chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, với nhiều cá nhân mang tên và địa chỉ đăng ký tại quốc gia này. Một số cổ đông đáng chú ý gồm Jun Young Jin (0,031%), Yuhn Young Lae (0,029%) và Yuhn Ji Hoon (0,018%).

THACO của ông Trần Bá Dương tăng vốn lên 40.500 tỷ,

Khối ngoại chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc

Động thái tăng vốn của THACO thu hút sự quan tâm trong bối cảnh tập đoàn này từng được xem là đối trọng với Vingroup tại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đáng chú ý, mới đây Vingroup đã chính thức tuyên bố rút khỏi “siêu dự án” hạ tầng này.

Sau khi Vingroup rút lui, danh sách các nhà đầu tư bày tỏ quan tâm tới dự án vẫn còn nhiều cái tên lớn gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Discovery và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Trong số này, THACO - doanh nghiệp do ông Trần Bá Dương sáng lập - được đánh giá là ứng viên nổi bật.

THACO hiện là một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, đồng thời có thế mạnh về cơ khí, công nghiệp nặng và hạ tầng.

Theo phương án đề xuất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, THACO dự kiến tham gia với tỷ lệ vốn tự có khoảng 20%, phần còn lại là vốn huy động và vốn vay. Tập đoàn cũng tính tới việc thành lập các công ty chuyên biệt để thu hút nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài nước. Thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến được dự kiến khoảng 7 năm.

Bên cạnh THACO, Tập đoàn Discovery cũng là một nhà đầu tư đáng chú ý. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 260 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, bất động sản, M&A, xăng dầu và khai thác khoáng sản. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Ngọc Anh (37,7%), ông Nguyễn Tiến Thiều (10,8%), CTCP Đầu tư Discovery Việt Nam (14,6%) và CTCP Đầu tư và Du lịch Danko (36,9%).

Discovery đề xuất tổng mức đầu tư dự án khoảng 63 tỷ USD, thời gian xây dựng 6 năm, cộng thêm 1 năm chuẩn bị. Thời gian khai thác dự kiến kéo dài 69 năm, sau đó toàn bộ tài sản và công nghệ sẽ được bàn giao cho Nhà nước. Doanh nghiệp cam kết không làm phát sinh nợ công, triển khai theo phương án “tự vay, tự trả”, không sử dụng vốn ngân sách.

Một nhà đầu tư khác là Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thành lập cuối năm 2020 với vốn điều lệ khoảng 369 tỷ đồng. Doanh nghiệp do bà Ngô Thị Thắng làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, công nghệ, công nghiệp, bất động sản, nông nghiệp và thương mại.

Đơn vị này đề xuất đầu tư dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với vai trò huy động vốn và kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam cho biết mong muốn tham gia dự án ở các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị thông tin tín hiệu và hệ thống điện của tuyến đường sắt tốc độ cao.