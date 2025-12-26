Rút khỏi đường sắt, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái lạ

Sau khi công bố rút lui khỏi siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Vinspeed tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed vừa tiến hành nâng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với thời điểm cách đây 7 tháng.

Phần vốn của VinSpeed có 24.971 tỷ đồng là tiền, tương ứng 55,5%, còn lại là tài sản khác tương ứng 20.029 tỷ đồng, tương ứng 45,5%.

Vinspeed tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ

VinSpeed được thành lập vào ngày 6/5/2025, với số vốn điều lệ ban đầu là 6.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập gồm: ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ, sở hữu 51% cổ phần; 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu 0,5% cổ phần/người.

Thời điểm thành lập, ông Phạm Nhật Vượng là người đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VinSpeed. Tuy nhiên chỉ hơn 10 ngày sau, vị trí này được chuyển sang cho ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984).

Tháng 10 vừa qua, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes, được bổ nhiệm là Tổng giám đốc VinSpeed.

Liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup đã xin rút đề xuất làm dự án này.

Phía Vingroup cho biết quyết định trên được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai. Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh...

Ngoài ra, Vingroup cũng đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…. Đây đều là những dự án đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.