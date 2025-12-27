Trung tá quân đội kể về việc chế tạo UAV cảm tử

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” khai mạc tại Hà Nội.



Câu chuyện chia sẻ của các cá nhân điển hình tiên tiến nhận được những tràng pháo tay từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự.

Hành trình làm chủ công nghệ quân sự

Chia sẻ về hành trình cùng đồng đội tham gia dự án chế tạo tên lửa UAV của Việt Nam, trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội), cho biết đơn vị nơi anh công tác được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đầy thách thức khi phải làm chủ những công nghệ hiện đại, tiên tiến mà chỉ một số ít quốc gia trên thế giới nắm giữ, như công nghệ nhảy tần, bảo mật thích nghi, xử lý trinh sát hay radar thụ động.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel chia sẻ về những khó khăn khi chế tạo tên lửa, UAV. Ảnh: Hải Long.

Khó khăn lớn nhất là phạm vi sản phẩm rất rộng, từ thiết bị cầm tay, khí tài lắp trên xe, tàu đến các trạm cố định. Thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng bị rút ngắn một nửa so với kế hoạch ban đầu, tạo áp lực lớn cho tập thể cán bộ, kỹ sư.

Để vượt qua, trung tá Linh cho biết đơn vị đã lựa chọn cách tiếp cận bài bản: xây dựng nền tảng công nghệ dùng chung, từ đó phát triển nhanh các sản phẩm theo yêu cầu khác nhau, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ các công cụ nghiên cứu hiện đại như thiết kế mô phỏng, tính toán song song; liên tục cập nhật, tối ưu thuật toán và quy trình; làm việc với tinh thần “làm hết việc, không phải hết giờ” của người lính.

Nhờ quyết tâm, kỷ luật và đoàn kết, các nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Nhiều sản phẩm được đưa vào trang bị trong quân đội, một số công nghệ lõi, ứng dụng lưỡng dụng đã được bảo hộ bằng sáng chế trong nước và quốc tế.

“Qua nhiệm vụ này, bản thân tôi thêm trưởng thành, còn đơn vị đã góp phần tạo bước phát triển, bứt phá về khoa học – công nghệ cho quân đội và đất nước”, trung tá Linh chia sẻ.

Khát vọng không ngừng nghỉ của người thợ cơ khí 90 tuổi

Nếu như câu chuyện của trung tá Nguyễn Mạnh Linh cho thấy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần kỷ luật của người lính trong nghiên cứu, chế tạo khí tài công nghệ cao, thì sự xuất hiện của nhà sáng chế Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty cơ khí Hồng Hà (Lào Cai) - lại mang đến một sắc màu khác: sự bền bỉ, tâm huyết và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của một người thợ cơ khí đã bước sang tuổi 90.

Ông mang đến Đại hội một chiếc túi nhỏ với những vật dụng giản dị nhưng đầy ý nghĩa: chiếc bánh xe, thước ê-ke, bản vẽ và những dụng cụ cũ kỹ đã gắn bó với ông từ năm 15 tuổi. Đó là hành trang cả đời, gắn với những ngày tháng ông mày mò chế tạo máy móc để phục vụ nông dân.

Sinh ra trong một vùng quê nghèo ở Phú Thọ, tuổi trẻ từng tham gia xây dựng cầu đường, sau ngày hòa bình lập lại, ông trở về làm kinh tế và theo đuổi nghề cơ khí.

"Tôi xuất thân là người nông dân nghèo, từ nhỏ đã thích mày mò, chế tạo máy móc”, ông Linh chia sẻ.

Nhà sáng chế Vũ Hữu Lê – Giám đốc Công ty cơ khí Hồng Hà (Lào Cai). Ảnh: Lam Hien.

Năm 1965, ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, sau đó được cử sang Liên Xô học tập và tốt nghiệp loại xuất sắc. Trở về nước, ông được bổ nhiệm làm giám đốc một nhà máy cơ khí cấp tỉnh với hơn 600 công nhân. Nhưng khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông quyết định xin nghỉ hưu sớm để toàn tâm theo đuổi con đường sáng chế.

“Tôi xin nghỉ sớm để được làm điều mình tâm huyết nhất là chế tạo máy cho người nông dân”, ông Linh kể.

Từ thực tế sản xuất, ông tập trung cải tiến nhiều loại máy móc phục vụ nông nghiệp. Nếu máy vò chè nhập khẩu có giá từ 300 đến 400 triệu đồng thì ông đã chế tạo thành công với giá chỉ khoảng 30 triệu đồng, giúp nông dân có thể tiếp cận dễ dàng. Không dừng lại ở đó, ông còn chế tạo nhiều máy chế biến nông sản, trong đó có máy chế biến quế, góp phần giảm mạnh lao động thủ công, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

“Những máy tôi làm ra đều gắn với người nông dân, từ nhu cầu thực tế của họ. Tinh thần tôi luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân động viên, đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến”, ông Linh bày tỏ, đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục cải tiến, phục hồi thiết bị nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của bà con nông dân.

Thượng tá công an bơi trong đêm lũ để cứu dân

Câu chuyện của thượng tá Lê Văn Thọ, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, lại khắc họa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” trong những thời khắc hiểm nguy nhất.

Trong trận mưa lũ lịch sử từ ngày 17 đến 22/11, ông trực tiếp chỉ huy lực lượng công an cơ sở cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, đối mặt với nhiều tình huống đặc biệt nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời người dân khỏi vùng xung yếu.

Trong buổi chiều và tối cao điểm, lực lượng đã tổ chức sơ tán khoảng 500 người dân. Nhưng đến khoảng 21h, nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết khiến ca nô không thể tiếp cận khu vực nguy hiểm.

“Lúc đó tôi xác định phải bằng mọi cách tiếp cận người dân. Đến khoảng 22h, điện mất, sóng điện thoại chập chờn, anh em quyết định bơi khoảng 2 km trong đêm để tiếp cận phương tiện cứu hộ”, thượng tá Thọ kể.

Thượng tá Lê Văn Thọ, cán bộ Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Hải Long.

Khi tiếp cận được ca nô, lực lượng mang theo áo phao, tổ chức cứu người theo thứ tự ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người già. Mỗi lượt đưa được 10–12 người ra khỏi vùng nước xoáy, nhiều thời điểm cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp xuống nước hỗ trợ người dân lên ca nô.

“Trong điều kiện nguy hiểm nhất, chúng tôi vẫn bảo đảm đưa toàn bộ người dân ra khỏi vùng ngập an toàn trước sáng hôm sau”, ông nói.

Không chỉ dừng lại ở những hành động cứu dân trong thiên tai, thượng tá Thọ còn chia sẻ ý tưởng xây dựng các khu dân cư an toàn phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, nhằm ứng phó hiệu quả hơn trong những tình huống khủng hoảng.