Phát Đạt báo lãi quý III tăng hơn 67% nhờ đâu?

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ghi nhận doanh thu từ 2 dự án tại Quy Nhơn và TP.HCM, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế quý III/2025 tăng hơn 67% so với cùng kỳ, trong khi dòng tiền kinh doanh chuyển sang dương.

Doanh thu từ 2 dự án giúp Phát Đạt tăng lợi nhuận

Kết thúc quý III/2025, doanh thu thuần của Phát Đạt ghi nhận 506,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2025 đạt được lần lượt là 249 tỷ và 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Điều này được Phát Đạt lý giải do trong kỳ công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (TP.HCM).

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý III, Phát Đạt không phát sinh khoản lỗ từ công ty liên kết. Đây là những nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý III, theo báo cáo tài chính riêng, tăng 18,3% - tương đương 11,9 tỷ đồng và theo báo cáo tài chính hợp nhất, tăng 67,6% - tương đương với 34,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%, phản ánh hiệu quả của danh mục sản phẩm được cơ cấu lại, tập trung vào các dự án có giá trị thương mại.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý III của Phát Đạt là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính chuyển sang dương, đạt 90,8 tỷ đồng, thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh khả năng kiểm soát vốn lưu động và thu hồi công nợ hiệu quả hơn.

Dòng tiền dương và nợ giảm

Trong quý III, Phát Đạt cũng giảm đáng kể các khoản phải thu ngắn hạn (từ 6.861 tỷ đồng xuống 6.099 tỷ đồng), đồng thời, nợ ngắn hạn cũng giảm hơn 960 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn đã được thu hồi và phân bổ hợp lý hơn thay vì dàn trải.

Dòng tiền dương không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực vay mới, mà còn tạo điều kiện để thanh khoản nội bộ, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 116 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm, cho thấy dòng tiền thực đang chảy ngược về doanh nghiệp - một thay đổi rõ rệt so với giai đoạn 2023-2024.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối 2024. Điểm đáng chú ý là nợ phải trả giảm 4,8% - xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% - lên 11.941 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) giảm từ 1,17 lần xuống còn 1,03 lần, tiệm cận ngưỡng an toàn của các doanh nghiệp bất động sản có nền tảng tốt.

Cơ cấu nguồn vốn của Phát Đạt được cải thiện nhờ giảm nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần, giúp công ty duy trì năng lực tài chính tự chủ, giảm chi phí vốn vay.

Chi phí lãi vay trong 9 tháng chỉ còn 203 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy Phát Đạt đã kiểm soát chi phí tài chính tốt hơn và giảm phụ thuộc vào nợ ngân hàng.

Báo cáo cũng cho thấy tổng cam kết đầu tư của Phát Đạt giảm nhẹ xuống còn 4.973 tỷ đồng, so với hơn 5.400 tỷ đồng cuối 2024. Điều này phản ánh chiến lược tập trung nguồn lực vào các dự án có tiến độ rõ ràng, pháp lý hoàn thiện và khả năng tạo dòng tiền nhanh.

Cũng trong quý III, Phát Đạt thành lập Công ty TNHH BĐS Cao Tầng Thuận An 1, mở rộng sang mảng phát triển đô thị cao tầng tại Bình Dương. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 của Phát Đạt tại khu vực đang hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển dân cư và hạ tầng kết nối với TP.HCM.