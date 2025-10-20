Vingroup thành lập Vin New Horizon để chăm sóc người cao tuổi

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup dự kiến nắm giữ 65%. Doanh nghiệp này được định hướng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa có công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) về việc thành lập công ty con.

Theo đó, ngày 17/10, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vin New Horizon (Vin New Horizon).

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup dự kiến nắm giữ 65%. Doanh nghiệp này được định hướng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi.

Vin New Horizon có trụ sở tại Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết vấn đề lớn nhất với người cao tuổi tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới là chưa có môi trường thực sự phù hợp để đi tiếp hành trình cuộc đời một cách chủ động và hạnh phúc.

Do đó, Vingroup kiến tạo Vin New Horizon theo mô hình ưu việt nhất cho người cao tuổi, nơi mỗi thành viên có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp nhất theo nhu cầu bản thân, như ban ngày đến giao lưu, học tập rồi trở về nhà; lưu trú ngắn hạn như khách du lịch hoặc an cư cùng con cháu; chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu; hay an dưỡng trọn đời dành cho người cao tuổi neo đơn...

Theo Vingroup, dự kiến "biểu tượng sống hạnh phúc mới - Vin New Horizon" sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon.