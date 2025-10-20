Chủ tịch Bolat Duisenov: “Giá vàng lên thì quỹ Coteccons cũng phải lên”

Tại ĐHĐCĐ 2025, trước câu hỏi về giá vàng tăng nóng và chiến lược tiền mặt, Chủ tịch Bolat Duisenov khẳng định Coteccons không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tập trung củng cố nội lực với mục tiêu “vàng càng lên thì quỹ Coteccons cũng phải lên”.

Đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng

Sáng 20/10, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa khép lại một năm tài chính đầy ấn tượng.

Kết thúc năm tài chính 2025 (từ 1/7/2024 đến 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu 24.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 47% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu CTD trong cùng giai đoạn cũng tăng 23%, phản ánh niềm tin của thị trường vào đà phục hồi và triển vọng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp xây dựng hàng đầu này.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Coteccons đạt 29.701 tỷ đồng, tăng thêm 6.833 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 14%, tương đương 4.187 tỷ đồng, còn khoản phải thu ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 15.870 tỷ đồng, tương đương 53% tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.965 tỷ đồng, bao gồm 4.419 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 1.054 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Dù vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm 1.153 tỷ đồng trong kỳ kế toán 2025, chủ yếu do doanh thu tăng nhanh khiến tiến độ thu hồi công nợ chậm, hàng tồn kho tăng, và một số dự án đang triển khai phát sinh lỗ tạm thời.

Kết quả kinh doanh năm 2023 chỉ tính 6 tháng vì thay đổi ngày kết thúc năm tài chính sang 30/6

Theo Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Hải, trong 2-3 năm gần đây, Coteccons đã chủ động mở rộng sang lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xem đây là chiến lược trọng tâm để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Ông Hải cho hay, giai đoạn 2025-2027 được kỳ vọng sẽ là thời điểm gặt hái thành quả, với loạt dự án quy mô lớn như tổ hợp APEC tại Phú Quốc, sân bay Phú Quốc, nhà ga quốc tế Sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình, những công trình được đánh giá sẽ mang lại nguồn doanh thu bứt phá trong các năm tới.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Coteccons còn đang tăng tốc mở rộng ra quốc tế. Doanh nghiệp đã bàn giao dự án VinFast Ấn Độ, đồng thời triển khai loạt dự án lớn tại Đài Loan như Đại học Đài Bắc (trị giá 96 triệu USD), tổ hợp Hsinchu và Tháp đôi Taipei.

Cùng với đó, Coteccons đã hoàn tất khảo sát, chuẩn bị pháp lý tại nhiều thị trường tiềm năng khác, mở ra bước đi toàn cầu hóa rõ nét trong chiến lược phát triển dài hạn.

Bước sang năm tài chính 2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 21% và 54% so với năm trước.

Riêng quý I/2026 (1/7 - 30/9/2025), doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ, với giá trị trúng thầu mới gần 20.000 tỷ và backlog lũy kế tính đến 30/9 đạt 51.600 tỷ đồng - con số thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế vững chắc của Coteccons trong ngành xây dựng Việt Nam.

Biến động là cơ hội rà soát lại chiến lược tài chính

Tại phiên thảo luận, phóng viên đặt câu hỏi: “Giá vàng đang tăng rất nóng, trong khi Coteccons là doanh nghiệp có lượng tiền mặt dự trữ lớn. Liệu công ty có cân nhắc việc dịch chuyển tài sản để tối ưu lợi nhuận không?”

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho biết ông cũng theo dõi rất sát diễn biến của thị trường vàng, thậm chí tìm hiểu sâu cả về chi phí khai thác để lý giải nguyên nhân khiến giá tăng mạnh.

“Điều thú vị là chi phí khai thác vàng hiện nay còn thấp hơn cả năm 2000, nhưng giá lại tăng vọt. Điều này cho thấy biến động của giá vàng không còn thuần túy phản ánh cung - cầu, mà chủ yếu mô phỏng sự bất ổn của kinh tế vĩ mô toàn cầu”, ông nói.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons tại ĐHĐCĐ sáng nay

Trước những biến động đó, ông Bolat cho biết Coteccons chọn cách “quay về bên trong”, tập trung củng cố năng lực cốt lõi thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Doanh nghiệp ưu tiên phát triển các yếu tố nền tảng như con người, khách hàng, danh mục dự án và sự đa dạng của nguồn doanh thu - những trụ cột tạo nên sức bền trong dài hạn.

Ông cũng chia sẻ rằng Coteccons sở hữu một đội ngũ tài chính giàu kinh nghiệm, luôn theo dõi sát sao thị trường để bảo đảm nguồn tiền mặt được sử dụng hiệu quả nhất.

“Mỗi khi thị trường biến động, như giá vàng tăng chẳng hạn, chúng tôi xem đó là cơ hội để rà soát lại chiến lược tài chính. Tôi vẫn hay nói vui, nhưng cũng là mục tiêu nghiêm túc: vàng càng lên thì quỹ của Coteccons cũng phải lên”, ông Bolat nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Coteccons, nếu lấy mức tăng của giá vàng làm “đối sóng” để so sánh thì trong 4 năm qua doanh nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm.

“Giá vàng tăng phản ánh sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, đúng là tạo áp lực cho chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là động lực để Coteccons tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn”, ông khẳng định.

Cũng tại phiên thảo luận, ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons, cho biết doanh nghiệp không trích lập thêm dự phòng trong năm nay.

Ông cho biết thêm Coteccons đang có kế hoạch rà soát lại các khoản nợ xấu của những năm trước, trong đó tiến độ xử lý sẽ phụ thuộc vào tiến độ của từng dự án và khả năng thanh toán của khách hàng. “Chúng tôi kỳ vọng trong năm nay sẽ có những kết quả tích cực và có thể ghi nhận phần xử lý này vào hoạt động kinh doanh”, ông Hải chia sẻ.