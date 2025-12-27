Tổng bí thư: Thi đua yêu nước phải thực chất, kiên quyết chống “bệnh” thành tích

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thi đua yêu nước phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả và đóng góp thực tiễn làm thước đo, kiên quyết chống “bệnh” thành tích.

Sáng 27/12, Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào, hành động của toàn dân tộc bằng Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: “Thi đua là làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua là phong trào, thi đua là kỷ luật, trách nhiệm, là cạnh tranh lành mạnh để làm tốt hơn. Thi đua là công việc hằng ngày của mỗi cá nhân, tập thể. Mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, cho từng cá nhân, tạo ra những sản phẩm cụ thể để người dân được thụ hưởng thật”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đại hội hôm nay là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Trong hơn 2.000 đại biểu có mặt tại đây, nhiều người là anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều người là điển hình tiên tiến được lựa chọn, tiến cử từ cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các vùng miền, nông thôn, đô thị, biên giới, hải đảo, thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP.

Tổng bí thư ghi nhận những con người bình dị nhưng làm nên những thành tích cao quý. Có những người lặng thầm đổi mới một quy trình, tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”; có người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; có người nơi đầu sóng, ngọn gió, biên cương, hải đảo bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ bình yên cho đất nước; có doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động như những ong thợ chăm chỉ tạo mật ngọt cho đời.

"Điều đáng trân trọng là các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng; coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động.

Các điển hình tiên tiến là năng lượng gốc cho phát triển, năng lượng của trí tuệ, lao động, của niềm tin và khát vọng, nghĩa vụ và lòng nhân ái; là người noi gương của Bác “nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên, cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: VGP.

Tổng bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện “người thật, việc thật”; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả.

Đồng thời, Tổng bí thư quán triệt kiên quyết chống hình thức, chống “chạy” thành tích, “bệnh” thành tích.

“Cùng với tôn vinh, điều quan trọng là phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua - khen thưởng: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Tập trung vào 9 định hướng

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư lưu ý phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào 9 định hướng lớn.

Thứ nhất, thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự.

Thứ hai, thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tạo động lực mới mang tính chiến lược và cách mạng để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thi đua phải hướng vào nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 sẽ là “nguồn tài nguyên và cảm hứng” vô tận để chúng ta gặt hái những thành tích trong thi đua yêu nước.

Thứ ba, thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương. Thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ; khắc phục né tránh, đùn đẩy; “nói đi đôi với làm”. Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VGP.

Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Thi đua phải làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn; chăm lo tốt hơn người có công và người yếu thế. Mỗi địa phương, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị phải có phong trào cụ thể về trường học an toàn - chất lượng, bệnh viện thân thiện - hiệu quả, cộng đồng kỷ cương - nhân ái.

Thứ năm, thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thi đua trong doanh nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại, trách nhiệm xã hội; tạo việc làm, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính.

Thứ sáu, thi đua hướng về cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu. Thi đua phải đến từng cá nhân, gia đình, thôn bản, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, để mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, khát khao cống hiến và đạt thành quả trong thi đua.

Thứ bảy, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân để phát triển.

Thứ tám, năm 1948, Bác của chúng ta ra lời kêu gọi thi đua yêu nước để diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nay chúng ta tiếp tục tinh thần của Bác để diệt tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, diệt giặc nội xâm. Và chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì “người với người sống để yêu nhau”. Để thi đua yêu nước thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng...

Thứ chín, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 là cơ sở quan trọng để chuẩn hóa tiêu chí, quy trình, bảo đảm khen thưởng công bằng. Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm; ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp; kiên quyết chống hình thức.