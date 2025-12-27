Chân dung tân nữ tổng giám đốc Vinpearl

Bà Ngô Thị Hương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CP Vinpearl (HoSE: VPL) từ ngày 26/12, thay cho ông Đặng Thanh Thủy xin từ nhiệm một ngày trước đó.

Tân Tổng giám đốc của Vinpearl có bằng thạc sĩ của trường University of London (Anh), và chứng chỉ của nhiều tổ chức nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế: Viện Kế toán Quản trị Anh Quốc (CIMA, CGMA), Viện Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà Ngô Thị Hương từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Công ty TNHH Logistics Vincom, Công ty CP Vinpearl.

Bà Ngô Thị Hương có 8 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup. Ảnh: Vinpearl

Hôm 26/12, ông Đặng Thanh Thuỷ đã có đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vinpearl sau hơn 1 năm nắm quyền. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Vinpearl, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ngoài ra, ông còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Nha Trang.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra sau khi Vinpearl niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 13/5 - cái tên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Cổ phiếu VPL mới đây đã được cấp margin sau khi hoàn thành đủ 6 niêm yết trên sàn, kết thúc vai trò "tân binh". Nhờ vậy, thanh khoản của VPL cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn, đạt vài triệu đơn vị mỗi phiên, so với mức vài nghìn đơn vị ở giai đoạn đầu.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 819 tỷ đồng, cải thiện mạnh từ mức nền thấp của năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Vinpearl ghi nhận 12.700 tỷ đồng doanh thu vận hành và hơn 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, mảng dịch vụ khách sạn tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.