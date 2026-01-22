Lộ ảnh tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa nghi là PL-16

Hình ảnh Công nghệ phát triển tên lửa không đối không của Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế. Mới đây, một đoạn phim tuyên truyền do truyền thông Trung Quốc chính thức công bố sau đó lan truyền trên các nền tảng Douyin, TikTok, xuất hiện hình ảnh tiêm kích J-20 phóng một quả tên lửa không đối không có hình dáng thon dài, gần như không nhìn thấy cánh điều khiển truyền thống đã gây bàn luận sôi nổi.

Do kiểu dáng của loại tên lửa này khác biệt rõ rệt với các mẫu PL-10 và PL-15 hiện có trong biên chế của Trung Quốc, giới quan sát quân sự suy đoán rằng đây rất có thể là PL-16 — loại tên lửa được thiết kế riêng cho khoang vũ khí trong thân của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 và J-35.

Tổng hợp các thông tin công khai và phân tích quân sự cho thấy, tầm bắn của PL-16 có thể đã vượt ngưỡng 300 km, cho phép tiêm kích J-20A trong trạng thái bay tuần tra siêu âm có thể tấn công từ xa các mục tiêu đối phương có giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm hay máy bay tiếp dầu trên không, từ đó mở rộng đáng kể chiều sâu tác chiến.

Hình ảnh chiếc J-16 mang các loại tên lửa không - không. Quả tên lửa được cho là PL-16 dài nhất nằm ở cánh bên phải. Ảnh: QQnews.



Loại tên lửa không đối không mới này do thân hình thon dài và gần như không có cánh điều khiển lồi ra nên được đặt tên là “Tiểu phi côn” (Gậy bay nhỏ). Đặc điểm lớn nhất của nó là loại bỏ các cánh điều khiển kích thước lớn kiểu truyền thống, chuyển sang cánh cực nhỏ hoặc đuôi toàn động, khiến hình dáng tổng thể gần như là hình trụ trơn. Các ý kiến phân tích chỉ ra rằng thiết kế “giảm thân hình” như vậy không chỉ giúp giảm lực cản, mà còn giải phóng thêm không gian trong khoang vũ khí của máy bay tàng hình.

Có ý kiến cho rằng với thiết kế này, khoang chính của J-20 vốn chỉ mang được 4 quả PL-15 thì trong tương lai có thể tăng lên 6 quả PL-16, thậm chí sau khi tiếp tục tối ưu kích thước thì số lượng tên lửa mang theo còn có thể tăng thêm nữa, từ đó cải thiện vấn đề tải đạn mà bên ngoài đã chú ý từ lâu.

Trang web truyền thông quân sự “Trú Vọng Vân Tiêu” của Trung Quốc phân tích rằng thiết kế “thân trơn” của PL-16 rất có thể là tối ưu hóa dành riêng cho nhu cầu không chiến tầm siêu xa. Thiết kế này giúp giảm tổn thất năng lượng trong quá trình bay, khiến tên lửa vẫn giữ được động năng đủ lớn ở cự ly xa.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-20 mang 4 quả PL-15 trong khoang ẩn. Ảnh: QQnews.



Theo các phân tích liên quan, PL-16 có khả năng sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai xung hoặc đa xung. Loại động cơ này có thể tái kích hỏa ở giai đoạn cuối của hành trình để cung cấp gia tốc bổ sung, giúp tên lửa duy trì năng lượng rất cao khi công kích mục tiêu, tăng xác suất vượt qua tác chiến tránh né với quá tải lớn của đối phương.

Đối với những nghi vấn về khả năng cơ động khi bỏ cánh điều khiển, một số nhà phân tích quân sự cho rằng trong trạng thái bay siêu vượt âm, bản thân thân trụ của tên lửa đã có thể tạo lực nâng đủ dùng. Kết hợp với công nghệ điều hướng lực đẩy, tên lửa có thể điều chỉnh hướng phụt và góc tấn công để thực hiện chuyển hướng quá tải lớn mà không còn phụ thuộc vào việc cánh bẻ luồng khí như trước.

Phân tích cũng cho rằng hình dáng trơn nhẵn ngoài việc giúp máy bay mang thêm vũ khí bên trong khoang, còn giúp giảm thay đổi diện tích phản xạ sóng radar ở thời điểm tên lửa rời khỏi khoang vũ khí, giúp J-20 duy trì độ khó bị phát hiện khi phóng tên lửa.

Nhiều quan sát viên quân sự nhận định mẫu tên lửa lộ diện trong đoạn phim tuyên truyền rất có khả năng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, thậm chí chính là phiên bản đã chín muồi của PL-16. Nếu các suy đoán này là đúng, đây sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống tác chiến không đối không của tiêm kích thế hệ thứ 5 của Trung Quốc, đồng thời đánh dấu việc J-20 bước sang giai đoạn phát triển mới trong năng lực kiểm soát không phận từ xa và tấn công các mục tiêu hỗ trợ.

F-16 của Mỹ mang tên lửa AIM-120. Ảnh: Zhihu.

Sự xuất hiện của PL-16 được truyền thông Trung Quốc cho là đã đạt được bước vượt lên trong lĩnh vực này và xác lập ưu thế dẫn trước.

PL-16 kết hợp dẫn đường hiệu chỉnh theo hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou), cho phép hiệu chỉnh quỹ đạo bay theo thời gian thực. Ngoài ra, PL-16 hỗ trợ chế độ “bắn trước – khoá sau”. Trong chế độ này, tên lửa có thể nhận chỉ thị mục tiêu ở giai đoạn giữa từ máy bay cảnh báo sớm hoặc UAV qua liên kết dữ liệu. Máy bay phóng tên lửa có thể tắt radar và rời khỏi khu vực để tránh lộ vị trí, còn thông tin mục tiêu do các nền tảng khác gửi tới PL-16 trong quá trình bay.

So với Mỹ, tên lửa không-đối-không AIM-120D đang trang bị có tầm bắn tối đa khoảng 180 km, thấp hơn đáng kể so với tầm bắn trên 300 km của PL-16. Ngay cả AIM-260 – hiện vẫn chưa đưa vào biên chế – cũng khó có thể sánh kịp PL-16 ở các thông số then chốt như tầm bắn, độ chính xác khi tấn công và khả năng kháng nhiễu.

Theo HK01, ETtoday