Quân đội Trung Quốc tuyên bố đang phát triển hơn 10 loại vũ khí chiến tranh lượng tử

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết đang phát triển hơn 10 công cụ tác chiến mạng lượng tử, nhiều công cụ đã được thử nghiệm tiền tuyến, nhằm thu thập và xử lý tình báo quân sự giá trị cao.

Quân đội Trung Quốc cho biết họ đang sử dụng công nghệ lượng tử để thu thập các thông tin tình báo quân sự có giá trị cao từ không gian mạng công cộng.

Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ – tờ báo chính thức của giới khoa học, công nghệ Trung Quốc – Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hiện đang phát triển hơn 10 công cụ tác chiến mạng lượng tử mang tính thử nghiệm, trong đó nhiều công cụ đã được “đưa vào thử nghiệm trong các nhiệm vụ tiền tuyến”.

Báo cáo cho biết dự án này do một phòng thí nghiệm siêu máy tính thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc (National University of Defence Technology) chủ trì, với trọng tâm vào điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Các chỉ huy quân đội kỳ vọng điện toán lượng tử sẽ cho phép xử lý khối lượng dữ liệu chiến trường khổng lồ chỉ trong vài giây, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định và phân bổ nguồn lực tác chiến.

Công nghệ cảm biến và định vị lượng tử cũng được cho là có thể nâng cao năng lực phòng không, bằng cách phát hiện các máy bay tàng hình mà hệ thống radar truyền thống khó nhận diện.

Ngoài ra, công nghệ này còn có thể được ứng dụng để xây dựng các hệ thống dẫn đường có độ chính xác cực cao, có khả năng chống lại các biện pháp gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu.

Một sĩ quan giấu tên nói với tờ báo rằng “tốc độ và sự thay đổi” là hai yếu tố then chốt trong việc phát triển các loại vũ khí mạng mới. Người này nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là: “Muốn thiết kế một vũ khí tốt, trước hết phải hình dung được hình thái của cuộc chiến tranh tiếp theo”.

Ông Liu Wei, nhà nghiên cứu thuộc Lực lượng Hỗ trợ Thông tin của PLA, cho biết nhóm nghiên cứu đang làm việc nhằm xây dựng “những mô hình nhận thức chiến trường mới, được thúc đẩy bởi an ninh mạng”.

Tờ báo viết rằng: “Nhóm nghiên cứu đã tận dụng tối đa lợi thế của hệ thống nền tảng dịch vụ công cộng, với khả năng tích hợp và hỗ trợ đa lĩnh vực”.

Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu của đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tiền tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, đồng thời sử dụng các mảnh dữ liệu riêng lẻ được thu thập trong suốt một năm để xây dựng một bản đồ tình huống thống nhất.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với quân đội để phục vụ tốt hơn cho họ”, ông Liu nói.

Bài báo cũng dẫn lời một nhân vật cấp cao trong đơn vị điện toán lượng tử và siêu máy tính, cho rằng: “Chúng ta phải nâng cao nhận thức về nhu cầu tác chiến và duy trì sự nhạy bén trong việc sử dụng công nghệ”.

Bài viết kết luận: “Kể từ khi được thành lập, đơn vị này đã chủ động thích ứng với những thay đổi trong chiến tranh, công nghệ và đối thủ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tác chiến thông qua các ứng dụng lấy công nghệ làm động lực”.

Báo cáo cũng cho biết nhóm nghiên cứu đã “thúc đẩy việc theo dõi động, sắp xếp kết quả và ứng dụng thực tiễn các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin”.

Theo SCMP