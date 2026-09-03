Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng qua đời

Công ty Nhiệt điện Hải Phòng vừa thông báo ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty, đã qua đời ngày 27/8 tại nhà riêng.

Ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệt điện Hải Phòng vừa qua đời tại nhà riêng. Ảnh: HND.

Theo công bố, ngày 28/8, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Mã chứng khoán: HND) nhận được thông tin từ gia đình ông Hoan về việc ông đã qua đời lúc 18h49 ngày 27/8 tại gia đình.

Sau đó, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự. Theo đó, ông Đoàn Đức Toàn được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đồng thời, ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc, thôi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc; ông Lê Anh Tân, Phó tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT có phương án nhân sự thay thế.

Ông Tạ Công Hoan sinh ngày 3/11/1969, quê tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông là Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2002.

Ông bắt đầu công tác trong ngành điện từ năm 1993 với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa điện. Sau đó, ông làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 và Nhà máy Điện Phả Lại, phụ trách chủ yếu các công tác kế hoạch và vật tư.

Đến tháng 11/2002, ông chuyển về công tác tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng. Trong quá trình làm việc tại đây, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí như Thư ký HĐQT, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu và Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.

Từ ngày 28/12/2018, ông Tạ Công Hoan giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi qua đời.

Trước đó, ngày 25/6/2026, ông Tạ Công Hoan đã ký giấy ủy quyền cho ông Đoàn Đức Toàn, thành viên HĐQT, tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Ông Tạ Công Hoan cũng ủy quyền cho ông Toàn thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty có liên quan.

Thời gian ủy quyền có hiệu lực từ ngày 24/6 và hết hiệu lực khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. Ông Đoàn Đức Toàn không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Ở diễn biến khác, hôm 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Nhiệt điện Hải Phòng - để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sai phạm cụ thể của ông Bá chưa được công bố.

Sau đó, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã phải bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc giữ quyền Tổng Giám đốc tại công ty thay cho ông Bá.