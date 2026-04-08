Iran tuyên bố chiến thắng sau khi Mỹ chấp nhận đề xuất 10 điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm ngừng hai tuần ném bom vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, đồng ý với một “thỏa thuận ngừng bắn hai chiều” với điều kiện Tehran đồng ý mở cửa “hoàn toàn” và “ngay lập tức” eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cho biết đề xuất 10 điểm của Iran được chuyển qua Pakistan đưa ra một “cơ sở khả thi để đàm phán”. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng đề xuất này chưa đủ tốt ở dạng hiện tại – và cho biết ông sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc không kích mới tàn khốc nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn mới.

Tehran cho biết động thái này là một “thất bại lịch sử và nặng nề” đối với Mỹ, tuyên bố Washington đã bị buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran đã thông báo rằng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 10/4, tại Islamabad, Pakistan, trong đó thời hạn hai tuần có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

“Kẻ thù đã phải chịu một thất bại không thể phủ nhận, mang tính lịch sử và thảm khốc trong cuộc chiến hèn nhát, bất hợp pháp và tội ác chống lại dân tộc Iran”, tuyên bố chiến thắng của Hội đồng này có đoạn.

“Nhờ dòng máu trong sạch và thánh thiện của vị Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo đã hy sinh, Ayatollah Imam Seyed Ali Khamenei, các biện pháp của Lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iran, Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, sự đấu tranh và lòng dũng cảm của các chiến binh Hồi giáo trên các chiến tuyến, và đặc biệt là sự hiện diện lịch sử, bền bỉ và anh hùng của các bạn, dân tộc thân yêu, trên chiến trường ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Iran đã giành được một chiến thắng vĩ đại và buộc nước Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của mình”, tuyên bố cho biết thêm.

Cũng theo tuyên bố, Mỹ cam kết về nguyên tắc “đảm bảo không tấn công, duy trì quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, chấp nhận làm giàu uranium, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp, chấm dứt tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, bồi thường cho Iran, rút ​​quân đội Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, kể cả chống lại sự kháng chiến anh hùng của người Lebanon”.

Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran như sau.

1- Mỹ nên cam kết về nguyên tắc đảm bảo không gây hấn

2- Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz

3- Quyền làm giàu uranium của Iran nên được chấp nhận

4- Dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chính

5- Dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt thứ cấp

6- Chấm dứt tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

7- Chấm dứt tất cả các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA

8- Bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran

9- Rút quân đội chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực

10- Chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả cuộc kháng chiến anh hùng của người Hồi giáo ở Lebanon

Theo phía Tehran, bằng việc chấp nhận các điều kiện này làm cơ sở cho các cuộc đàm phán, ông Trump đã thoái lui khỏi những lời đe dọa của mình.

Theo Tasnim,RT