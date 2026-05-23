Ông Putin nổi giận, thề trả đũa sau vụ UAV Ukraine đánh sập ký túc xá trường học ở Lugansk

Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu ký túc xá của một trường nghề ở thị trấn Starobelsk thuộc Lugansk đã khiến Nga nổi giận và phát đi tín hiệu chuẩn bị đáp trả quân sự mạnh tay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là “một vụ khủng bố nhằm vào dân thường”, đồng thời khẳng định các phản ứng ngoại giao “không còn đủ” trước những gì Moscow mô tả là chiến dịch leo thang nguy hiểm của Ukraine.

Theo thông tin do Điện Kremlin và chính quyền Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) công bố, vụ tập kích diễn ra rạng sáng tại Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk – cơ sở đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi nằm ở phía bắc thành phố Lugansk. Nơi đây vừa là khu học tập vừa là ký túc xá cho học sinh ở xa.

Ông Putin cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng, 39 người bị thương và khoảng 15 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng vụ việc không thể bị xem là “đánh nhầm mục tiêu”, bởi theo dữ liệu quân sự Nga, có tới 16 UAV lao vào cùng một khu vực theo ba đợt liên tiếp.

“Không có bất kỳ cơ sở quân sự nào gần đó. Đây là một vụ tấn công khủng bố của chế độ tân phát xít”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp với các quan chức an ninh và quân sự.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng lập phương án phản ứng. Theo ông, chỉ đưa vấn đề ra cộng đồng quốc tế là chưa đủ.

“Bộ Ngoại giao Nga đã được giao nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về tội ác này. Nhưng trong những trường hợp như vậy, chỉ các tuyên bố ngoại giao thôi là không đủ. Bộ Quốc phòng đã được yêu cầu trình các đề xuất đáp trả”, ông Putin nói.

Giới chức Lugansk cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 86 học sinh đang ở trong ký túc xá. Công tác cứu hộ kéo dài nhiều giờ và phải nhiều lần tạm dừng do cảnh báo xuất hiện thêm UAV. Các đội cứu hộ phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm vì lo ngại khả năng xảy ra đòn đánh tiếp theo.

Lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik mô tả đây là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào Starobelsk kể từ đầu năm. Theo ông, ngoài trường học, nhiều tòa nhà hành chính, cửa hàng và nhà dân quanh khu vực cũng bị hư hại nặng.

Những hình ảnh được chính quyền địa phương công bố cho thấy một phần lớn khu ký túc xá bị sập hoàn toàn, cửa kính và mái nhà các công trình xung quanh vỡ tung, nhiều khu vực bốc cháy dữ dội suốt nhiều giờ sau vụ nổ.

Nhiều khu vực bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công. Ảnh: RT.

Starobelsk nằm cách thành phố Lugansk khoảng 80 km về phía bắc và là một trung tâm hậu cần quan trọng tại khu vực mà Nga kiểm soát. LPR là vùng ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 sau biến động chính trị ở Kiev, trước khi Moscow tuyên bố sáp nhập khu vực này vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 – động thái mà Ukraine và phương Tây không công nhận.

Trong nhiều tháng qua, Nga liên tục cáo buộc Ukraine mở rộng chiến dịch UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát. Các mục tiêu thường xuyên bị nhắm đến gồm kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu, cơ sở điện lực và trung tâm hành chính.

Hồi tháng 4, trụ sở hành chính tại Starobelsk cũng từng bị UAV tập kích khiến hai người đi đường bị thương. Tuy nhiên, vụ tấn công lần này được xem là nhạy cảm hơn nhiều vì mục tiêu là một cơ sở giáo dục có đông học sinh nội trú.

Giới phân tích Nga cho rằng phản ứng của ông Putin cho thấy Moscow có thể chuẩn bị mở rộng các đòn trả đũa nhằm vào hạ tầng quân sự hoặc trung tâm điều phối UAV của Ukraine trong thời gian tới. Một số chuyên gia quân sự thân Điện Kremlin thậm chí cho rằng Nga có thể dùng vụ việc để biện minh cho việc gia tăng cường độ không kích vào các thành phố lớn của Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc ở Starobelsk. Kiev từ lâu phủ nhận việc cố tình nhắm vào dân thường, nhưng nhiều quan chức Ukraine từng thừa nhận rằng các cuộc tập kích UAV sâu trong lãnh thổ Nga nhằm gây áp lực kinh tế, làm gián đoạn hậu cần quân sự và tạo tác động tâm lý lên xã hội Nga.

Các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine đã tăng mạnh trong mùa hè năm nay. Cuối tuần trước, Moscow tuyên bố thủ đô Nga hứng chịu đợt tập kích UAV lớn nhất kể từ khi xung đột leo thang năm 2022. Nhiều sân bay phải tạm ngừng hoạt động, trong khi hệ thống phòng không Nga liên tục khai hỏa quanh thủ đô.

Giới quan sát cho rằng khi chiến sự trên bộ rơi vào thế giằng co, các chiến dịch UAV và tên lửa tầm xa đang trở thành mặt trận mới giữa Nga và Ukraine – với nguy cơ kéo theo vòng xoáy trả đũa ngày càng dữ dội hơn.

Theo RT, Reuters