Nga phóng cùng lúc 6 loại tên lửa hạt nhân: Vai trò của mỗi loại là gì?

Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn, phóng 6 loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ ICBM Yars đến tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Sau khi Nga thông báo lực lượng vũ trang nước này cùng quân đội Belarus tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn trên phạm vi rộng khắp lãnh thổ hai nước – từ Đông Âu tới Thái Bình Dương – việc phóng tới 6 loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác nhau đã được xác nhận.

Các vụ phóng diễn ra trong giai đoạn hai của cuộc tập trận song phương, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, tên lửa hành trình siêu vượt âm phóng từ tàu chiến và tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn phóng từ mặt đất.

Cuộc tập trận cho thấy mức độ đa dạng và tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga – điều được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây tiếp tục leo thang.

Tầm quan trọng của lực lượng hạt nhân Nga trong việc răn đe hành động quân sự từ phương Tây – điều đã nhiều lần được các quan chức NATO nhắc tới – càng củng cố đồng thuận trong nội bộ Nga về vai trò sống còn của năng lực này.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars mang đầu đạn hạt nhân của Nga.

Loại tên lửa có hỏa lực mạnh nhất được thử nghiệm là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars, được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới thao trường mục tiêu ở bán đảo Kamchatka.

Hiện nay, Yars được xem là “xương sống” của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga, trang bị cho tám sư đoàn với gần 150 tên lửa đang hoạt động.

Tên lửa này chính thức biên chế từ tháng 7/2010. Điểm nổi bật của nó so với các loại ICBM cơ động trước đây là khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Phần lớn tên lửa Yars được triển khai trên bệ phóng cơ động đường bộ, trong khi một số lượng nhỏ được đặt trong hầm phóng cố định.

Nga dự kiến tiếp tục mua sắm Yars như phiên bản nhẹ hơn của RS-28 Sarmat – loại ICBM đặt trong hầm phóng, lớn gấp gần bốn lần và dự kiến chính thức trực chiến vào cuối năm nay.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Delta IV của Hải quân Nga.

Loại tên lửa có sức công phá lớn thứ hai được phóng trong cuộc tập trận là R-29RMU2 Sineva, phóng từ tàu ngầm lớp Delta IV.

Các tàu ngầm lớp Delta thời Liên Xô nhỏ hơn đáng kể và có ống phóng nhỏ hơn nhiều so với tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei hiện đại. Vì vậy, tên lửa R-29 cũng nhỏ hơn nhiều so với tên lửa RSM-56 Bulava trang bị cho tàu Borei.

Dù có tầm bắn tương đương Bulava, Sineva chỉ mang được 4 đầu đạn hạt nhân.

Phiên bản R-29RMU2 được phát triển nhằm kéo dài thời gian hoạt động của tàu ngầm Delta IV cho tới khi chúng bị loại biên hoàn toàn vào giữa thập niên 2030 và được thay thế bằng tàu Borei.

Các tên lửa này có tầm bắn đủ để tấn công mục tiêu trên khắp nước Mỹ và châu Âu mà tàu ngầm không cần rời khỏi Bắc Cực của Nga.

Điều này đặc biệt quan trọng với Delta IV – vốn dễ bị phát hiện và dễ bị tấn công hơn nhiều so với tàu Borei nếu hoạt động ở vùng biển xa.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM của Không quân Vũ trụ Nga trang bị tên lửa hành trình Kh-101/2.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo quy mô nhỏ hơn được tiến hành bởi các đơn vị Belarus sử dụng hệ thống Iskander-M tại thao trường Kapustin Yar ở Nga.

Các tổ hợp này hiện là phương tiện mang vũ khí hạt nhân chủ lực của quân đội Belarus theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Nga.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng phóng phiên bản tên lửa trên không tương ứng với Iskander – tên lửa Kinzhal – từ tiêm kích tấn công MiG-31K/I trong khuôn khổ cuộc tập trận.

Một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS – vốn là trụ cột của lực lượng không quân chiến lược Nga – cũng phóng tên lửa hành trình, nhiều khả năng là dòng Kh-101/102.

Loại tên lửa này có khả năng tàng hình trước radar và tầm bắn ước tính gần 5.000km.

Dù MiG-31 và Tu-95 đều là những thiết kế đã cũ, việc phát triển hệ thống điện tử hàng không và vũ khí mới đã giúp chúng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong lực lượng hạt nhân Nga cũng như trong các chiến dịch thông thường như ở chiến trường Ukraine.

Vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon của Nga.

Loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thứ sáu được xác nhận phóng trong cuộc tập trận cũng là loại độc đáo nhất: tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon, được phóng từ khinh hạm Admiral Gorshkov trên biển Barents.

Tên lửa Zircon đạt tốc độ Mach 9 và có tầm bắn hơn 1.000km – vượt trội đáng kể so với mọi loại tên lửa chống hạm phóng từ tàu chiến hiện nay, ngoại trừ YJ-20 của Trung Quốc.

Ngoài vai trò chống hạm, Zircon còn có khả năng tiến hành các đòn tấn công hạt nhân vào mục tiêu mặt đất và đã được thử nghiệm nhằm vào mục tiêu trên bộ tại chiến trường Ukraine.

Tốc độ cực cao cùng khả năng cơ động mạnh khiến Zircon cực kỳ khó bị đánh chặn, trong khi kích thước nhỏ gọn cho phép tích hợp hàng chục quả trên các tàu khu trục và khinh hạm cỡ lớn như lớp Admiral Gorshkov.

Việc loại tên lửa này ngày càng được triển khai nhiều hơn – bao gồm trên các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen có tầm hoạt động gần như không giới hạn – được đánh giá có ý nghĩa rất lớn đối với năng lực tấn công hạt nhân chiến thuật của quân đội Nga.

