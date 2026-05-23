Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 90 người thiệt mạng

Vụ nổ khí gas tại mỏ than Sơn Tây khiến 90 người thiệt mạng. Lãnh đạo Trung Quốc ra chỉ thị cấp bách cứu hộ và ngăn chặn tai nạn tương tự.

Một vụ nổ khí gas xảy ra lúc 19h29 ngày 22/5 tại mỏ than Lưu Thần Dụ thuộc Tập đoàn Đồng Châu, huyện Thấm Nguyên, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây.

Đến chiều 23/5, số người thiệt mạng đã lên tới 90 người. Hiện còn một số còn mất tích.

123 người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị (trong đó có 2 người nguy kịch và 2 người bị thương nặng).

Người phụ trách doanh nghiệp liên quan đã bị bắt giữ để điều tra.

Mỏ than Lưu Thần Dụ được thành lập năm 2010 và có tổng cộng 1.724 người tham gia đóng bảo hiểm lao động tính đến năm 2025, phần lớn công nhân là người địa phương ở huyện Thấm Nguyên và huyện Thấm. Theo thông báo chính thức, thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ.

Ảnh chụp màn hình camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra thảm họa. Ảnh: Dongfang.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 23/5 yêu cầu dốc toàn lực cứu chữa người bị thương, tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, đồng thời nhấn mạnh cần rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc và kiên quyết ngăn chặn tái diễn các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cũng chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn những người mắc kẹt, chữa trị những người bị thương, làm tốt công tác hậu sự, công bố thông tin kịp thời và chính xác, nhanh chóng điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc theo pháp luật và quy định.

Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu đoàn công tác gồm các lãnh đạo bộ ngành liên quan tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ xuống hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Xinhua.

Văn phòng Ủy ban An toàn Lao động Quốc vụ viện cho biết sẽ thúc đẩy các địa phương và ngành liên quan tăng cường trách nhiệm an toàn sản xuất, tập trung rà soát và xử lý nguy cơ mất an toàn trong các ngành trọng điểm nhằm ngăn chặn các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền các cấp tỉnh, thành phố và huyện lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng tới hiện trường chỉ huy cứu hộ. Địa phương đã thành lập 7 đội cứu hộ với hàng trăm phương tiện và tổng cộng 755 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Công nhân kể lại cảnh thoát thân hỗn loạn

Một công nhân vừa thoát khỏi hầm mỏ vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại trải nghiệm sinh tồn. Anh ta nói với giọng run rẩy rằng lúc đó chỉ nghe thấy tiếng hô lớn: “Chạy đi!”, đồng thời các bóng đèn rung lắc dữ dội.

Đưa người bị thương tới bệnh viện cứu chữa. Ảnh: Xinhua.

Toàn bộ hầm mỏ lập tức rơi vào hỗn loạn. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, liên lạc dưới hầm bị hạn chế. Trong cảnh hỗn loạn, có người chạy theo tuyến thoát hiểm, có người lần mò tìm lối ra giữa làn khói dày đặc.

Một công nhân khác được cứu sống cho biết anh bị sóng xung kích của vụ nổ làm bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tầm nhìn trong đường hầm rất thấp, và 4 người đã phải lần theo vách hầm để tìm đường thoát.

Một công nhân phụ trách vận chuyển than cho biết mỏ này áp dụng chế độ làm việc “3 ca luân phiên”, thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào lúc ca giữa xuống hầm. Hiện nay hiện trường đã bị phong tỏa.

Một công nhân ngành điện tiết lộ 2 người bạn của anh vừa kết thúc ca sáng và rời hầm trước đó không lâu nên may mắn thoát nạn.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ nổ mỏ than Lưu Thần Dụ. Nguồn: TD M.

Mỏ than từng nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm an toàn

Theo báo Jimu News, vào tháng 9/2025, Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Sơn Tây từng công bố “Danh mục các mỏ đạt chuẩn xây dựng mỏ xanh của tỉnh Sơn Tây năm 2025 (đợt 1)”. Trong danh sách này, Công ty Than Lưu Thần Dụ thuộc Tập đoàn Thông Châu (Tongzhou Coal & Coke Group) đã vượt qua vòng tuyển chọn và được đưa vào danh mục.

Ngoài ra, vào tháng 11/2024, công ty này triển khai dự án xây dựng mới nhà máy tuyển rửa than với công suất xử lý 1,2 triệu tấn than mỗi năm. Đây là nhà máy tuyển than đặt ngay tại cửa mỏ, với năng lực xử lý 1,2 triệu tấn than nguyên khai mỗi năm.

Mỏ than này được xếp vào loại “mỏ có khí gas cao”. Năm ngoái, công ty này từng hai lần bị xử phạt hành chính vì vấn đề an toàn lao động, tổng số tiền phạt là 50.000 nhân dân tệ.

Ngay từ ngày 28/2/2020, Chi nhánh giám sát Trường Trị thuộc Cục Giám sát An toàn Mỏ than Sơn Tây từng xác định mỏ này vi phạm nghiêm trọng pháp luật vì vừa xây dựng vừa sản xuất trong quá trình sáp nhập tái cơ cấu, chạy đua tiến độ, chạy theo sản lượng, coi nhẹ vấn đề an toàn lao động.

Khi đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh đình chỉ sản xuất để chỉnh đốn trong 7 ngày, phạt công ty 1,1 triệu Nhân dân tệ, đồng thời phạt người phụ trách chính lúc bấy giờ 30.000 Nhân dân tệ.

Theo Dongfang, Xinhua.