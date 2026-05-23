Toàn cảnh siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng qua những con số

Những mục tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu đáng chú ý về tăng trưởng GDP bình quân, GDP bình quân đầu người đến năm 2030...
Quy chế Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards - VDA 2026 do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, nhằm tôn vinh các thành tựu tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số.
Chân dung Thủ tướng Chính phủ các nhiệm kỳ từ 1945 tới nay
Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có 11 người đứng đầu Chính phủ, gồm 10 Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 1 Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
23 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới
Chính phủ khóa mới vừa được kiện toàn gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng 6 phó thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Chân dung, sự nghiệp tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.
Chân dung tân Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng
Trước khi giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại ngân hàng và lãnh đạo các địa phương, sau đó giữ chức bộ trưởng các bộ Giao thông vận tải, Tài chính.
Infographic: Tiểu sử Phó thủ tướng, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang
Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang là một trong 6 Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới 2026-2031.
Infographic: Sự nghiệp của tân Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc
Trước khi được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ) và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Infographic: Tiểu sử Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng.
Infographic: Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Infographic: Tiểu sử tóm tắt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Tổng bí thư Tô Lâm đã được 100% đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ hai ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước.
Những con số đặc biệt về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ghi nhận nhiều con số đáng chú ý, từ số lượng cử tri đi bầu, số lượng ứng cử viên, đơn vị bầu cử đến tỷ lệ nữ, người trẻ, trình độ người ứng cử.
Chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV
Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Trung ương Đảng. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất bầu Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị
Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.
So sánh giá đất Hà Nội năm 2026 với 2025: Đất ngoại thành tăng hàng chục %
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chân dung tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.