Ukraine tổ chức “đấu trường drone” giữa chiến tranh, phi công tranh tài như game thủ

Ukraine tổ chức giải “Wild Drones” quy tụ các đơn vị UAV tinh nhuệ nhất, nơi phi công drone thi đấu, tích điểm tiêu diệt mục tiêu và thử nghiệm công nghệ chiến tranh mới.

Trong một cánh đồng ở miền Tây Ukraine, chiếc UAV đánh chặn P1-SUN lao vút lên trời như một viên đạn bạc. Chỉ vài giây sau, nó cắt phăng sợi dây kéo một quả bóng mục tiêu của drone đối phương, khiến quả bóng chao đảo rồi trôi mất giữa tiếng reo hò của hàng chục binh sĩ đứng quan sát.

Nhưng cuộc đối đầu ấy không phải với quân đội Nga.

Tuần này, những phi công điều khiển drone thiện chiến nhất của Ukraine đã tụ hội tại khu vực gần thị trấn nghỉ dưỡng Truskavets để tham gia “Wild Drones” – giải đấu quy tụ các đơn vị UAV tinh nhuệ nhất nước nhằm tranh tài, khoe công nghệ và giành quyền nhận những mẫu drone tối tân nhất cho đơn vị của mình.

Cuộc chiến bằng UAV đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường Ukraine.

Những thanh niên cầm tay điều khiển giống máy chơi game, ngồi cách xa tiền tuyến hàng chục kilomet, giờ có thể điều khiển các UAV cảm tử mang thuốc nổ lao thẳng vào mục tiêu. Trên chiến trường, các drone như vậy đang trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đối với binh sĩ hai bên.

Giải “Wild Drones” năm nay quy tụ phi công từ 19 đơn vị UAV hàng đầu của quân đội Ukraine cùng nhiều nhà sản xuất drone đang cung cấp thiết bị cho tiền tuyến.

“Đây là dịp để họ gặp nhau, học hỏi lẫn nhau và xem những công nghệ mới nhất mà các hãng đang phát triển,” một chỉ huy mang biệt danh “Grey” – trung sĩ của tiểu đoàn UAV Black Raven thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 – cho biết.

Ukraine hiện đang đẩy mạnh cái mà nhiều chuyên gia gọi là “game hóa chiến tranh”.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Wild Drones kiểm tra máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trước khi cuộc đua bắt đầu. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, Kiev triển khai hệ thống tính điểm dành cho các đơn vị UAV dựa trên số mục tiêu bị tiêu diệt và được xác minh bằng video.

Các đơn vị có thể dùng số điểm này để “mua” thiết bị trên các nền tảng quân sự trực tuyến DOT-Chain và Brave1 Market – thứ được binh sĩ Ukraine ví như “Amazon của chiến tranh”.

“Mỗi loại drone giống như một chiếc xe khác nhau. Chúng có những chức năng rất riêng,” một binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 nói.

Theo giới chức Ukraine, hệ thống này vừa tạo động lực cạnh tranh giữa các đơn vị, vừa giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho những phi công UAV xuất sắc nhất.

Không giống Nga – nơi thưởng tiền mặt cho việc phá hủy thiết bị đối phương – hệ thống của Ukraine còn tính điểm cho các mục tiêu nhân lực.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov từng tuyên bố mục tiêu là gây thương vong cho khoảng 50.000 binh sĩ Nga mỗi tháng nhằm bào mòn năng lực quân sự Moscow.

Phía Ukraine hiện cho rằng quân đội Nga đang mất khoảng 35.000 binh sĩ tử trận hoặc bị thương nặng mỗi tháng – con số mà Moscow bác bỏ.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Wild Drones. Ảnh: Reuters.

Giữa bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ tư, giải đấu UAV này cũng trở thành khoảng lặng hiếm hoi đối với nhiều binh sĩ đã chiến đấu liên tục từ năm 2022.

Không khí tại sự kiện khá thư giãn với tiệc nướng ngoài trời, khu giao lưu công nghệ và cả sự xuất hiện của vợ con các binh sĩ.

Nhiều sĩ quan cho biết đơn vị của họ liên tục làm việc trực tiếp với các hãng sản xuất để cải tiến drone theo nhu cầu chiến trường.

“Đây là quá trình diễn ra không ngừng nghỉ. Một mẫu drone hôm nay có thể khác hoàn toàn chỉ sau ba tháng,” chỉ huy “Dym” của đơn vị Black Raven với khoảng 400 quân nói.

Trong chiến tranh hiện đại tại Ukraine, khái niệm “Kill Zone” – vùng chết – đang ngày càng mở rộng nhờ UAV.

Hiện nay, khu vực nguy hiểm nhất trải dài khoảng 15 km tính từ tiền tuyến về mỗi phía. Bất kỳ binh sĩ hay phương tiện nào xuất hiện trong khu vực này đều có thể trở thành mục tiêu chỉ trong vài phút.

Một số drone hạng nặng như Vampire – do công ty công nghệ quốc phòng Skyfall của Ukraine sản xuất – hiện không chỉ dùng để ném bom mà còn vận chuyển thực phẩm, nước uống và vật tư y tế vào vùng nguy hiểm nhằm giảm số lượng binh sĩ phải trực tiếp tiếp cận tiền tuyến.

Các đội chiến thắng trong từng hạng mục tại “Wild Drones” sẽ nhận được ba drone Vampire cùng pin và hệ thống hỗ trợ.

Đại diện Skyfall với biệt danh “Ares” cho biết công ty hiện có thể sản xuất hơn 10.000 drone mỗi ngày và liên tục nhận phản hồi trực tiếp từ chiến trường.

“Nhu cầu lớn nhất hiện nay là tự động hóa. Mục tiêu là để ít người hơn có thể điều khiển nhiều drone hơn,” ông nói.

Cuộc đua UAV tại Ukraine giờ đây không chỉ là cuộc chiến công nghệ giữa Kiev và Moscow, mà còn là phòng thí nghiệm quân sự lớn nhất thế giới – nơi các mẫu drone mới được thử nghiệm, nâng cấp và thay đổi gần như từng tuần ngay giữa chiến trường.

Theo Reuters, TWZ