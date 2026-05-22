Thủ tướng Thụy Điển nói NATO nên "chỉ đạo" UAV của Ukraine tấn công Nga

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố các nước NATO nên hỗ trợ Kiev “điều hướng” các cuộc tấn công bằng UAV “đi đúng hướng”, đồng thời cáo buộc Nga đứng sau hàng loạt vụ UAV Ukraine xâm nhập không phận của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) trong tuần này cho biết Latvia đã cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ nước này cho các cuộc tấn công UAV tiềm tàng nhằm vào Nga. Các quan chức Baltic bác bỏ cáo buộc, nhưng vẫn khẳng định Kiev có quyền tự vệ, đồng thời yêu cầu Ukraine kiểm soát UAV của mình tốt hơn.

“Ukraine cần phải chính xác hơn” với UAV của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói hôm thứ Năm, lặp lại các cảnh báo tương tự từ Estonia và Phần Lan.

Khi được hỏi về phát biểu này trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Kristersson cáo buộc Nga đang cố “tạo ra ấn tượng rằng các quốc gia khác đang làm những điều không hợp pháp”.

“Chúng ta thực sự không nên mở đường cho luận điệu của Nga về vấn đề này, mà thay vào đó, tất nhiên phải giúp đỡ người Ukraine nhiều nhất có thể để điều hướng, giúp họ điều hướng các cuộc tấn công theo đúng hướng,” ông Kristersson nói.

“Tôi hoàn toàn tin rằng người Ukraine… chắc chắn không muốn UAV của họ rơi vào lãnh thổ thân thiện,” ông nói, đồng thời cho rằng “đôi khi đó là vấn đề gây nhiễu, đôi khi là do các yếu tố gây nhiễu khác”.

Ông Rutte cũng tìm cách quy trách nhiệm cho Moscow khi trả lời một câu hỏi mang tính dẫn dắt cho rằng Nga đã gây nhiễu hoặc chuyển hướng UAV. Theo ông, UAV Ukraine vi phạm không phận NATO đơn giản là do “cuộc tấn công toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine và việc Ukraine phải tự vệ”, dù ông không đưa ra giải thích cụ thể.

Kể từ giữa tháng 3, các UAV tầm xa của Ukraine liên tục bay qua không phận Baltic và Bắc Âu khi hướng tới các mục tiêu ở tây bắc Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad.

Tại Estonia, một UAV Ukraine được cho là “đi lạc” đã đâm vào ống khói của một nhà máy điện vào cuối tháng 3, trong khi tuần này một tiêm kích F-16 của NATO đã được điều động để bắn hạ một UAV khác. Lithuania đã ghi nhận ít nhất bốn vụ xâm nhập của các UAV “bị nghi là của Ukraine”, còn Phần Lan và Romania cũng báo cáo nhiều sự cố tương tự.

Tại Latvia, việc không đánh chặn được hai UAV tấn công một cơ sở lưu trữ dầu hôm 7/5 đã dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chức, kéo theo sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng Evika Silina. Một cảnh báo UAV khác hôm thứ Năm tiếp tục khiến NATO phải điều động chiến đấu cơ.

Moscow bác bỏ mọi nỗ lực quy trách nhiệm cho Nga về việc UAV Ukraine xâm nhập không phận NATO, cho rằng các sự cố này cho thấy Kiev không thể kiểm soát chiến dịch UAV tầm xa của mình và đang được các nước NATO láng giềng hỗ trợ.

SVR cảnh báo rằng tư cách thành viên NATO sẽ không thể bảo vệ các quốc gia hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo RT