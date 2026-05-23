Chủ tịch PECC1 và những lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026

Nửa đầu năm 2026, loạt lãnh đạo doanh nghiệp liên tiếp bị khởi tố như Chủ tịch Hoá chất Đức Giang Đào Hữu Huyền, Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và mới đây là Chủ tịch PECC1 Nguyễn Hữu Chỉnh.

Chủ tịch nhiều công ty điện bị khởi tố

Ngày 22/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) đã công bố thông tin liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố.

Theo công bố của PECC1, trước đó, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tại PECC1, ông Chỉnh đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tương ứng 5,8 triệu cổ phần (21,74% vốn điều lệ). Hiện EVN đang là cổ đông lớn nhất tại PECC1 với tỷ lệ 54,34%.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Ảnh: PECC1.

Trước đó 1 ngày (21/5), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin bất thường, cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Trong thông tin công bố, PECC2 chưa nêu tội danh và hành vi bị cáo buộc của ông Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp dẫn thông báo của cơ quan điều tra cho biết việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan trên cả nước.

Đối với vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1), ngày 16/5, doanh nghiệp công bố thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch PC1 và nhiều lãnh đạo liên quan.

Ông Nguyễn Chơn Hùng (trái), ông Trịnh Văn Tuấn (phải).

Các lãnh đạo PC1 bị khởi tố và lệnh bắt tạm giam gồm: ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Theo PC1, các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc PC1 cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ vướng vòng lao lý

Giữa tháng 3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khởi tố bị can Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, để điều tra về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài 2 cha con nhà ông Huyền, còn có 12 người liên quan thuộc hệ sinh thái Hoá chất Đức Giang bị khởi tố.

Ông Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh.

Đầu tháng 3, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) công bố thông tin bất thường đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu, về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tới "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

Ông Vũ Thế Phiệt (trái), ông Nguyễn Hữu Tới (phải).

Cùng thời điểm trên, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) cũng bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể là hành vi nhận tiền hối lộ để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

