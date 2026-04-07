Mỹ không kích "đảo cấm" của Iran ngay trước hạn chót đạt thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ không kích Kharg Island – trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, khiến căng thẳng leo thang và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Một ngày sau khi Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới từ Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng, trung tâm dầu mỏ chiến lược đảo Kharg của Iran đã trở thành mục tiêu của nhiều đợt không kích, theo hãng tin bán chính thức Mehr News hôm 7/4.

Quân đội Mỹ hôm thứ Ba đã tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran – một quan chức Mỹ nói với Axios. Các cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn do Tổng thống Donald Trump đặt ra, yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước 20h theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Sau các cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát đi cảnh báo cứng rắn rằng “sự kiềm chế đã kết thúc”, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu thô trong khu vực.

Động thái quân sự của Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran từ chối kế hoạch ngừng bắn mới của Washington, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ sáu.

IRGC cảnh báo họ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ và các đồng minh, thậm chí đe dọa làm gián đoạn dòng chảy dầu khí trong khu vực “trong nhiều năm”. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump tuần trước cho biết đang cân nhắc khả năng lực lượng Mỹ kiểm soát hòn đảo này.

Tháng trước, Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào đảo Kharg, phá hủy các kho chứa thủy lôi hải quân và boong-ke tên lửa, trong khi cơ sở hạ tầng dầu mỏ ban đầu phần lớn chưa bị ảnh hưởng.

Đảo Kharg là đầu mối xuất khẩu dầu chính của Iran, xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này và có khả năng lưu trữ khoảng 30 triệu thùng.

Nằm cách bờ biển Iran khoảng 26 km và cách eo biển Hormuz khoảng 480 km về phía tây bắc, Kharg thường được gọi là “hòn đảo cấm” do vị trí biệt lập và mức độ an ninh dày đặc.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Kharg nếu các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz không chấm dứt. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông tiếp tục chỉ trích Iran gay gắt, yêu cầu Tehran nhanh chóng mở lại tuyến vận tải chiến lược này và đặt thời hạn 48 giờ.

IRGC cũng cảnh báo rằng nếu các tài sản của Iran bị nhắm mục tiêu, cơ sở hạ tầng năng lượng của các đồng minh Mỹ ở Trung Đông có thể bị “biến thành tro bụi”.

Theo Reuters, India Times