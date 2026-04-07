Tình báo Ukraine tố Nga âm thầm "soi mục tiêu" giúp Iran

Nga đã tiến hành hàng chục đợt trinh sát bằng vệ tinh nhằm vào các cơ sở quân sự và mục tiêu trọng yếu trên khắp Trung Đông để hỗ trợ Iran tấn công lực lượng Mỹ và các mục tiêu khác, theo một đánh giá tình báo của Ukraine được hãng Reuters đăng tải hôm 7/4.

Bản đánh giá này cũng cho biết các nhóm Nga và Iran đang phối hợp hoạt động trong không gian mạng. Theo Reuters, đây được xem là bức tranh chi tiết nhất cho đến nay về cách Nga đã hỗ trợ bí mật cho Iran kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch tấn công vào ngày 28/2.

Theo tài liệu không ghi ngày tháng, các vệ tinh Nga đã thực hiện ít nhất 24 lần khảo sát tại 11 quốc gia Trung Đông trong giai đoạn từ 21 đến 31/3, bao phủ tổng cộng 46 “mục tiêu”, bao gồm các căn cứ quân sự của Mỹ và các địa điểm quan trọng như sân bay và mỏ dầu.

Chỉ vài ngày sau khi bị trinh sát, nhiều căn cứ quân sự và sở chỉ huy đã trở thành mục tiêu của tên lửa đạn đạo và UAV Iran, tạo nên một “mô hình rõ ràng” theo đánh giá của phía Ukraine.

Một nguồn tin quân sự phương Tây và một nguồn tin an ninh khu vực riêng biệt cũng nói với Reuters rằng hoạt động vệ tinh của Nga trong khu vực gia tăng mạnh, đồng thời cho biết hình ảnh thu được đã được chia sẻ với Iran.

Trong số các mục tiêu bị giám sát, có 9 lần khảo sát tại Arab Saudi, bao gồm 5 lần bay qua khu vực Thành phố Quân sự King Khalid gần Hafar Al-Batin, dường như nhằm xác định vị trí các thành phần của hệ thống phòng không THAAD do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, các khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị vệ tinh Nga theo dõi hai lần, trong khi Israel, Qatar, Iraq, Bahrain và căn cứ hải quân Diego Garcia mỗi nơi bị khảo sát một lần.

Một xu hướng đáng chú ý là các vệ tinh Nga cũng theo dõi eo biển Hormuz – tuyến đường chiến lược vận chuyển khoảng 20% dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – nơi Iran đang áp đặt tình trạng phong tỏa trên thực tế đối với các tàu bị coi là “không thân thiện”.

Tuy nhiên, nội dung của báo cáo tình báo Ukraine chưa được xác minh.

Phản ứng trước thông tin này, bà Olivia Wales, phát ngôn viên Nhà Trắng, khẳng định không có sự hỗ trợ từ bên ngoài nào dành cho Iran có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Vấn đề này cũng đã được các lãnh đạo châu Âu nêu ra với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp G7 tháng trước. Theo hai nhà ngoại giao, ông Rubio không phản hồi các cáo buộc, dù trước đó ông từng công khai cho rằng sự hỗ trợ của Nga dành cho Iran là không đáng kể.

Đánh giá của Ukraine cho biết việc chia sẻ hình ảnh vệ tinh được tổ chức thông qua một kênh liên lạc thường trực giữa Nga và Iran, đồng thời có thể được hỗ trợ bởi các điệp viên quân sự Nga hoạt động tại Tehran.

Một nguồn tin an ninh khu vực xác nhận một sự kiện cụ thể được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ trước đó: một vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi chỉ vài ngày trước khi Iran tấn công cơ sở này vào ngày 27/3, đánh trúng một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS của Mỹ.

Ngày hôm sau, vệ tinh Nga tiếp tục bay qua khu vực để đánh giá mức độ thiệt hại sau cuộc tấn công.

Mối quan hệ quân sự giữa Nga và Iran đã ngày càng thắt chặt kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Phương Tây và Ukraine cáo buộc Iran đã cung cấp UAV tấn công Shahed cho Nga, được sử dụng trong các cuộc không kích tại Ukraine, đồng thời giúp Nga phát triển các phiên bản tiên tiến hơn. Tehran phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho cuộc chiến này.

Đến tháng 1 năm ngoái, ông Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó Điều 4 quy định hai bên sẽ trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các cơ quan tình báo và an ninh nhằm tăng cường an ninh quốc gia và đối phó các mối đe dọa chung.

Theo Reuters