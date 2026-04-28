Iran đang sử dụng eo biển Hormuz như một "vũ khí hạt nhân kinh tế"

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cáo buộc Iran sử dụng eo biển Hormuz như một “vũ khí hạt nhân kinh tế”, nhấn mạnh rằng Washington sẽ không chấp nhận việc mở lại tuyến đường thủy này theo điều kiện của Tehran hoặc trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Axios và một số hãng tin khác, Iran đã gửi một đề xuất mới tới Washington, trong đó bao gồm kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Phát biểu trên Fox News hôm đầu tuần, ông Rubio tỏ ra hoài nghi về đề xuất mới nhất này. “Nếu họ nói ‘mở eo biển’ mà thực chất là ‘eo biển mở miễn là các bạn phải phối hợp với Iran, xin phép chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ phá hủy các bạn, và các bạn phải trả tiền’ – thì đó không phải là mở eo biển,” ông nói.

Ông Rubio cho rằng việc Iran kiểm soát trên thực tế tuyến đường thủy này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. “Đây không phải là kênh đào Suez, đây không phải là kênh đào Panama, đây là vùng biển quốc tế. Và nếu điều đó trở thành bình thường, không chỉ tạo tiền lệ ở Trung Đông mà còn trên toàn thế giới,” ông lập luận, đồng thời gọi eo biển này là “tương đương một vũ khí hạt nhân kinh tế mà họ đang cố sử dụng chống lại thế giới.”

Về chương trình hạt nhân của Tehran, ông Rubio nhấn mạnh lập trường cứng rắn: “Có thể nói rằng vấn đề hạt nhân chính là lý do khiến chúng ta rơi vào tình thế này ngay từ đầu.”

Ông Rubio cũng bác bỏ ý tưởng cho rằng có những nhân vật ôn hòa thực sự trong giới lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo, khi khẳng định: “Tất cả họ đều là phe cứng rắn ở Iran.” “Tôi không nghi ngờ rằng trong tương lai, nếu chế độ giáo quyền cấp tiến này vẫn nắm quyền ở Iran, họ sẽ quyết định theo đuổi vũ khí hạt nhân… Vấn đề cốt lõi đó vẫn phải được giải quyết. Đây vẫn là trọng tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay.”

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã xem xét đề xuất của Iran. Nhiều nguồn tin nắm được các cuộc thảo luận nói với tờ New York Times rằng ông Trump không hài lòng, và một quan chức Mỹ cho biết việc chấp nhận đề xuất này có thể khiến ông Trump khó tuyên bố chiến thắng, trong bối cảnh ông nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của Iran cần phải bị dỡ bỏ.

Tehran khẳng định họ không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và đã từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ kho uranium làm giàu cao cũng như tháo dỡ chương trình hạt nhân.

Theo RT