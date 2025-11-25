Honda đối mặt nguy cơ rớt khỏi top 3 nhà sản xuất xe Nhật Bản

Honda Motor dường như đang trên đà tụt hạng từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư trong số các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản về doanh số bán hàng toàn cầu

Honda Motor dường như đang trên đà tụt hạng từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư trong số các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản về doanh số bán hàng toàn cầu, theo dự báo mới nhất của công ty cho nửa cuối năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Honda dự đoán doanh số từ tháng 10 đến tháng 3 sẽ giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1,66 triệu xe.

Nguyên nhân chính là sự sụt giảm sản lượng đáng kể tại Bắc Mỹ do tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn. Điều này đã tạo cơ hội cho Suzuki Motor dự kiến doanh số tăng 8%, đạt 1,8 triệu xe trong cùng giai đoạn, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Toyota Motor. Dựa trên các tài liệu công khai từ năm tài chính 2005, dự đoán này cho thấy Honda có nguy cơ lần đầu tiên bị loại khỏi top 3 của Nhật Bản trong nửa cuối năm.

Thiếu chip bán dẫn từ Nexperia gây chấn động

Honda đã chịu tác động nặng nề từ việc ngừng giao hàng chất bán dẫn từ Nexperia, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Trung Quốc. Honda hoàn toàn phụ thuộc vào Nexperia để cung cấp chip cho một số linh kiện quan trọng.

Tình trạng thiếu hụt chip đã buộc Honda phải cắt giảm triển vọng doanh số từ tháng 10 đến tháng 3 tại Bắc Mỹ xuống 110.000 xe so với dự báo ban đầu. Các nhà máy của Honda tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã phải điều chỉnh hoặc tạm dừng sản xuất vào cuối tháng 10. Mặc dù công ty đã nối lại sản xuất tại Mexico vào ngày 19 tháng 11 sau khi đảm bảo nguồn cung chip ổn định, thiệt hại đã rõ rệt.

Doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ đóng góp hơn 50% tổng doanh số toàn cầu của Honda. Thiếu hụt chip được dự báo sẽ làm giảm triển vọng lợi nhuận hoạt động của Honda tới 150 tỷ yên (khoảng 956 triệu USD), khiến lợi nhuận hoạt động cả năm dự kiến giảm 55%, chỉ còn 550 tỷ yên.

Trong khi Honda và Nissan phải vật lộn với các vấn đề chuỗi cung ứng, Suzuki đang tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường đang phát triển, đặc biệt là Ấn Độ. Suzuki đã rút lui khỏi Mỹ và Trung Quốc nhưng vẫn chiếm lĩnh khoảng 40% thị phần tại Ấn Độ.

Honda đang tích cực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Nexperia để giảm thiểu rủi ro chip trong tương lai. Hãng cũng cân nhắc tăng sản lượng bằng cách hoạt động vào các ngày nghỉ lễ ở Bắc Mỹ để "phục hồi một phần" sản lượng bị mất.

Việc Honda có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ tư phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh sản xuất ô tô Nhật Bản, nơi Toyota, Honda và Nissan từng giữ vững ba vị trí hàng đầu trong thời gian dài.

Theo Nikkei Asia