Thông xe trở lại Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên cũ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam (đóng tại Đà Nẵng) vừa cho biết Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên (cũ) đã thông xe trở lại bình thường từ 20h tối nay (22/11).

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, mưa lũ lịch sử gây ngập lụt và hư hại nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Bình Đình cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Nghiêm trọng nhất là các đoạn qua các huyện Tuy An, các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk

Đặc biệt, đoạn phía bắc hầm đèo Cả xuất hiện 3 hố sâu do xói lở và tình trạng ngập lụt diện rộng khiến hàng ngàn phương tiện giao thông mắc kẹt kéo dài hàng chục km trên Quốc lộ 1A.

Để đảm bảo thông tuyến trở lại, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, sớm đưa tuyến giao thông huyết mạch vào vận hành thông suốt.

Đến 16h, việc khắc phục hư hỏng đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ đã hoàn thành.

Đến 17h cùng ngày, Quốc lộ 1A đã thông xe 2 chiều. Do dòng xe ùn ứ quá nhiều, cảnh sát giao thông phải điều tiết đi từng đợt để tránh ùn ứ, ách tắc giao thông.

“Do dòng xe dừng đợi quá dài, cả vài chục cây số, cho nên lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết phân luồng theo từng đợt. Đến 20h tối nay, dòng xe lưu thông trên Quốc lộ 1A đã trở lại”, ông Bình cho biết.

Cũng theo ông Bình, hiện nay giao thông qua miền Trung đã thông suốt trở lại. Sạt lở trên tuyến đường Hồ Chính Minh đoạn qua đèo Lò Xo (địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ) và huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum (cũ) cũng đã được xử lý xong.

Cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi, Vân Phong- Nha Trang cũng đã thông suốt. Riêng cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiếp tục thông tuyến một làn xe.

Việc tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A được lưu thông trở lại sẽ giúp công tác cứu trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trong suốt thời gian qua được thuận lợi.