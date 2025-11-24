Khách Việt chia sẻ về những giá trị “tốt gỗ tốt cả nước sơn” của VinFast VF 7

Với thiết kế cuốn hút, cảm giác lái phấn khích và loạt tính năng an toàn hoạt động xuất sắc ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, VinFast VF 7 đang là mẫu C-SUV thuần điện hiếm hoi được khách Việt chấm điểm “tốt gỗ, tốt cả nước sơn”.

“Tốt gỗ, tốt cả nước sơn” với ngoại hình và vận hành xuất sắc

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng ưa chuộng xe gầm cao, phân khúc C-SUV dần trở thành điểm “nóng” với sự cạnh tranh của đông đảo các thương hiệu. Để nổi bật, các mẫu xe cần hội tụ những yếu tố như thiết kế đẹp, vận hành ấn tượng, trang bị an toàn vượt trội, đầy đủ công nghệ thông minh… Trong đó, không phải sản phẩm nào cũng “tài sắc vẹn toàn” như VinFast VF 7.

Anh Đỗ Ngọc Sơn (Hà Nội) cho biết, với một người làm việc lâu năm trong ngành công nghệ như anh, yêu cầu về một chiếc ô tô hiện đại thường cao hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Đó là lý do anh lựa chọn VF 7 sau khi so sánh kỹ với những mẫu xe cùng tầm giá, và đến hiện tại anh vẫn luôn hài lòng với quyết định sáng suốt của mình.

Anh Sơn cho biết, thiết kế của VF 7 không chỉ bắt mắt khi mới nhìn qua, mà “càng nhìn lâu càng thấy đẹp”. Bên cạnh hàm lượng trang bị tốt, khả năng vận hành của mẫu C-SUV thuần điện này cũng là yếu tố quan trọng thuyết phục khách hàng khó tính như anh, đặc biệt là khả năng tăng tốc ấn tượng đầy phấn khích.

Riêng về trải nghiệm lái, với anh Hoàng Dũng, reviewer của kênh Gen Z Việt, VinFast VF 7 đã đem tới nhiều cảm xúc ấn tượng trong chuyến đi gần 1.000km từ TP.HCM ra Phú Quốc. “Xe tăng tốc rất nhanh, đạp nhẹ là từ 60 lên 90 km/h chỉ trong tích tắc. Cầm lái VF 7 thật sự rất đã, nếu đạp sâu ga thì ‘dính ghế’ luôn chứ không đùa”, anh Dũng nói.

Trong khi đó, reviewer của kênh “Đông ngủ 8 tiếng” lại có trải nghiệm khó quên với những tính năng thông minh của VinFast VF 7 khi vượt bão trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. “ADAS vẫn kiểm soát tốt ngay cả khi tôi gần như không nhìn thấy gì, duy trì tốt khoảng cách với xe phía trước, giữ ổn định và thậm chí thực hiện chuyển làn rất mượt ở tốc độ 90km/h”, anh kể lại.

Mặt khác, nhiều khách hàng còn đánh giá cao sự ổn định và tính cầu thị của hãng xe Việt, khi có nhiều bản cập nhật giúp cải thiện chất lượng của VF 7. “Thi thoảng cập nhật phần mềm mới là xe lại có tính năng mới hoặc cải thiện các tính năng cũ. Hiện tại, xe hoạt động ổn định và rất đáng tin cậy”, anh Đỗ Ngọc Sơn bổ sung.

Tối ưu từng hành trình, giảm thiểu mọi gánh nặng chi phí

Ngoài việc sở hữu hàm lượng trang bị và khả năng vận hành vượt trội, VinFast VF 7 còn đem lại lợi ích kinh tế về lâu dài cho người dùng. Nguyên nhân là bởi hãng xe Việt đang có chính sách miễn phí sạc pin kéo dài đến năm 2027, mang lại trải nghiệm “di chuyển 0 đồng” cho người dùng. Đồng thời, hệ thống trạm sạc của VinFast có độ phủ khắp toàn quốc, giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen quá nhiều khi chuyển đổi “xanh”.

Chi phí bảo dưỡng cũng là một điểm cộng thân thiện với người dùng, từ việc quãng đường cho một lần bảo dưỡng dài hơn (12.000 km) đến chi phí cho một lần bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với các loại xe xăng cùng phân khúc.

“Xe điện có cấu tạo đơn giản, ít hao mòn. Thêm vào đó, VF 7 được bảo hành xe và pin với thời hạn 10 năm hoặc 200.000 km nên đi thoải mái, chẳng phải bận tâm gì”, anh Nguyễn Đức Anh, một chủ xe tại Hà Nội chia sẻ.

Ngoài lợi thế lớn từ thiết kế tới vận hành, điều khiến nhiều khách hàng “nóng ruột” chốt đơn sớm trong thời điểm hiện tại là mức chi phí quá hấp dẫn để sở hữu VF 7. Cụ thể, người mua hiện được ưu đãi 4% giá bán theo chính sách "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3; ưu đãi lên tới 75 triệu đồng cho khách hàng đổi xe xăng, lên đời xe điện; tặng thêm 35 triệu đồng cho khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM (dưới dạng điểm VinClub); thêm ưu đãi tới 50 triệu đồng dành riêng cho phiên bản VF 7 Plus. Tổng chi phí lăn bánh theo tính toán chỉ khoảng 700 triệu đồng.

Sự cộng hưởng giữa chất lượng đã được kiểm chứng và ưu đãi chưa từng có đang khiến VF 7 trở thành lựa chọn mà cả lý trí lẫn cảm xúc đều dễ dàng bị thuyết phục.