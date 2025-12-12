Tin nóng công nghệ 12/12: Chip nhỏ hơn sợi tóc mở đường cho máy tính lượng tử khổng lồ

VietTimes - OpenAI ra mắt GPT-5.2 để đối phó với Gemini 3 trong cuộc chiến AI; Trung Quốc kích hoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán quy mô 2.243 km;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Chip nhỏ hơn sợi tóc mở đường cho máy tính lượng tử khổng lồ

Chip quang học được phát triển trong nghiên cứu này sử dụng ánh sáng laser từ một mảng sợi quang. Ảnh: Interesting Engineering

Các nhà nghiên cứu đã công bố một bộ điều biến pha quang học mới, nhỏ hơn gần 100 lần so với sợi tóc người. Con chip này có thể là mắt xích còn thiếu để tạo ra các máy tính lượng tử có khả năng mở rộng thực sự.

Thiết bị này sử dụng các dao động tần số vi sóng để điều khiển ánh sáng laser với độ chính xác cao, tạo ra các tần số mới - chức năng thiết yếu để điều khiển số lượng lớn qubit. Các hệ thống hiện tại cồng kềnh và tiêu tốn nhiều năng lượng, không thể đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn kênh quang học trong máy tính lượng tử tương lai.

Quan trọng hơn, con chip được sản xuất bằng các quy trình chế tạo vi mạch điện tử thông thường, cho phép sản xuất hàng loạt và đưa ngành quang học tiến vào cuộc cách mạng mới.

2. Trung Quốc kích hoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán quy mô trải dài 2.243 km

Trung Quốc kích hoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc vừa kích hoạt một mạng lưới quang học quốc gia khổng lồ, kết nối các trung tâm dữ liệu trải dài 2.000 km thành một hệ thống hợp nhất.

Theo Liu Yunjie, giám đốc dự án và thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, hệ thống này cho phép các trung tâm hoạt động "gần như là một siêu máy tính khổng lồ duy nhất".

Mạng trục quang tốc độ cao này, một phần của Dự án Cơ sở hạ tầng Mạng Tương lai (FNTF), chính thức hoạt động từ ngày 3 tháng 12. Nó được thiết kế để tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình AI lớn và các ứng dụng đòi hỏi độ trễ cực thấp như y tế từ xa.

Khả năng truyền tải dữ liệu cực nhanh đã được chứng minh khi truyền một bộ dữ liệu 72 terabyte trong 1,6 giờ, một quy trình có thể mất gần hai năm trên internet thông thường.

3. Trung Quốc sẽ thúc đẩy các trung tâm dữ liệu AI thuộc sở hữu nhà nước

Huawei Technologies dự kiến ​​sẽ hưởng lợi rất nhiều từ chính sách ưu tiên sản xuất chip nội địa của chính phủ Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Trung Quốc đang đẩy mạnh mục tiêu tự chủ chuỗi cung ứng bằng cách khuyến nghị các trung tâm dữ liệu AI do các công ty nhà nước điều hành sử dụng chất bán dẫn trong nước. Trung tâm Đánh giá An ninh Công nghệ Thông tin Trung Quốc đang tiến hành đánh giá và sẽ sớm công bố danh sách chip AI được khuyến nghị.

Mặc dù không bắt buộc, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước thường ưu tiên mua sắm các sản phẩm trong danh sách này. Các chip của Huawei Technologies và Moore Threads – công ty khởi nghiệp có liên quan đến Nvidia – nhiều khả năng sẽ được lựa chọn.

Động thái này diễn ra bất chấp việc Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip AI của Nvidia, nhấn mạnh quyết tâm của Bắc Kinh nhằm tăng tỷ lệ tự cung tự cấp chip lên hơn 70% vào năm 2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.

4. Disney Đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI

Disney Đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI. Ảnh: Reuters.

Walt Disney vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI, cho phép công ty khởi nghiệp này sử dụng các nhân vật nổi tiếng từ các thương hiệu Star Wars, Pixar và Marvel trong trình tạo video và hình ảnh AI Sora của mình. Thỏa thuận quan trọng này được kỳ vọng sẽ định hình lại cách Hollywood sản xuất nội dung.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến lớn trong việc Hollywood đón nhận AI tạo sinh, bất chấp những lo ngại về việc làm và quyền sở hữu trí tuệ. Theo thỏa thuận, Sora và ChatGPT Images dự kiến bắt đầu sản xuất các video và hình ảnh theo yêu cầu của người hâm mộ bằng các nhân vật Disney được cấp phép vào đầu năm 2026.

Hai bên cũng sẽ sử dụng mô hình của OpenAI để xây dựng các sản phẩm, công cụ và trải nghiệm mới cho người đăng ký Disney+ và triển khai ChatGPT cho nhân viên của mình.

5. OpenAI ra mắt GPT-5.2 để đối phó với Gemini 3

OpenAI ra mắt GPT-5.2. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-5.2, sau khi CEO Sam Altman được cho là đã ban hành "tình trạng khẩn cấp" nội bộ nhằm đẩy nhanh phát triển để cạnh tranh với Gemini 3 của Google.

GPT-5.2 được cải tiến đáng kể về trí thông minh tổng quát, khả năng mã hóa và hiểu ngữ cảnh dài. OpenAI cho biết mô hình mới này tốt hơn trong việc tạo bảng tính, xây dựng bài thuyết trình và xử lý các dự án phức tạp, mang lại giá trị kinh tế lớn hơn cho người dùng.

Altman bình luận rằng "Dự án Gemini 3 đã tác động đến các chỉ số của chúng tôi ít hơn so với dự đoán".

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering