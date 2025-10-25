Lynk & Co 08 hybrid có gì để thách thức Hyundai Santa Fe, Ford Everest?

Lynk & Co 08 chính thức trình làng thị trường Việt Nam, mang cấu hình plug-in hybrid (PHEV) cùng nhiều công nghệ mới, đặt mục tiêu chen chân vào phân khúc SUV cỡ D nơi Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest đang chia sẻ khách hàng.

Đối thủ đáng gờm của Santa Fe và Everest Titanium

Thị trường SUV hạng D tại Việt Nam vốn đang do Hyundai Santa Fe và Ford Everest thống trị vừa đón nhận thêm một “tân binh” mang phong cách khác biệt: Lynk & Co 08 EM-P. Mẫu xe đến từ thương hiệu con của tập đoàn Geely (Trung Quốc), mang công nghệ hybrid sạc ngoài EM-P Super Hybrid với giá bán khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng cho bản Pro và 1,389 tỷ đồng với bản Halo - chỉ nhỉnh hơn bản cao cấp của Santa Fe và tiệm cận Everest Titanium.

Lynk & Co 08 trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp và 2 động cơ điện, tạo nên sự khác biệt trong nhóm SUV cỡ D.

So với Hyundai Santa Fe 2024 (giá từ 1,06–1,365 tỷ đồng) và Ford Everest (từ 1,12–1,52 tỷ đồng), Lynk & Co 08 EM-P định vị mình ở nhóm SUV cao cấp sử dụng công nghệ điện hóa.

Dưới nắp ca-pô, xe trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ điện kép và máy xăng 1.5L tăng áp, cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm - vượt xa Santa Fe 2.5 Turbo (281 mã lực) và Everest 2.0 Bi-Turbo (210 mã lực).

Khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ 6,75 giây, giúp Lynk & Co 08 EM-P trở thành một trong những mẫu SUV mạnh nhất trong tầm giá 1,5 tỷ đồng. Quãng đường chạy thuần điện đạt 200 km, tổng hành trình kết hợp xăng và điện lên tới 1.400 km, cùng khả năng sạc nhanh DC 85 kW, nạp 30–80% pin trong 28 phút.

Lynk & Co 08 mang thiết kế bên ngoài phong cách Bắc Âu.



Ngoại hình mang phong cách Bắc Âu

Về ngoại hình, tân binh Lynk & Co 08 mang đậm phong cách Bắc Âu tối giản với lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn định vị “Dawn Light” kéo dài liền mạch và đèn hậu Crystal hiện đại. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm. So với Santa Fe (4.830 x 1.900 x 1.770 mm, trục cơ sở 2.815 mm), Lynk & Co 08 ngắn hơn chút nhưng rộng hơn, mang dáng vóc thể thao và sang trọng. Trong khi đó, Ford Everest (4.914 x 1.923 x 1.842 mm, trục cơ sở 2.900 mm) vẫn là mẫu SUV có kích thước tổng thể lớn nhất, thiên về phong cách hầm hố và mạnh mẽ kiểu Mỹ. Nếu Santa Fe hướng đến người dùng gia đình ở đô thị và Everest phù hợp cho di chuyển đường dài, thì Lynk & Co 08 định hình vị thế trung hòa.

Hãng xe Trung Quốc tạo lợi thế bên ngoài tiết Lynk & Co 08 nhờ chi tiết bề mặt sơn bóng mờ tương phản và bộ mâm đa chấu lớn giúp chiếc xe “ăn ảnh” hơn các đối thủ quen thuộc trên đường, giúp độ nhận diện cao, bù lại kiểu đèn tách tầng có thể gây tranh luận về độ đẹp – lạ và chi phí thay thế nếu có va quệt.

Nội thất Lynk & Co 08 có hai lựa chọn màu be hoặc đen.

Bên trong, Lynk & Co 08 thể hiện rõ triết lý “New Premium” – sang trọng mà tối giản. Khoang lái sử dụng vật liệu thân thiện môi trường Low-VOC, bề mặt phủ kháng khuẩn, cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W – vượt trội so với Santa Fe (10 loa Bose) và Everest (8 loa B&O). Màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, hỗ trợ bởi chip Snapdragon 8155 và trợ lý ảo “Hey Frank”, mang lại trải nghiệm công nghệ mượt mà.

Cửa sổ trời toàn cảnh 1,1 m², hệ thống lọc khí CN95 và ion âm tạo không gian cabin trong lành, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm sống xanh. Tuy nhiên, kiểu giao diện giải trí nhanh, nhiều tùy biến, sẽ khiến người dùng mới sẽ cần thời gian làm quen vì nhiều lớp menu; thao tác cảm ứng khi đang di chuyển cũng đòi hỏi tập trung hơn so với nút xoay cơ học.

Không gian bên trong Lynk & Co 08 thoải mái hơn Hyundai Santa Fe nhờ trục cơ sở lớn hơn nhưng vẫn đứng sau Ford Everest.

Gói an toàn vượt trội nhưng cần thời gian kiểm chứng

Về an toàn, Lynk & Co 08 được giới thiệu có 25 tính năng hỗ trợ lái chủ động, 5 radar, 10 camera, 12 cảm biến siêu âm, đạt chứng nhận 5 sao Euro NCAP. Hệ thống ADAS trên xe bao gồm hỗ trợ giữ làn, điều hướng tự động, phanh khẩn cấp AEB, giám sát người lái và phát hiện trẻ em bị bỏ quên – những tính năng thường chỉ xuất hiện trên xe châu Âu cao cấp.

So với các gói an toàn SmartSense của Santa Fe hay Co-Pilot 360 của Everest, Lynk & Co 08 cho thấy mức độ tự động hóa và phản ứng nhanh về lý thuyết vượt trội hơn, nhưng cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Cốp sau Lynk & Co 08 rộng nhờ việc chỉ có 2 hàng ghế, nhưng cũng là điểm thua thiệt so với cấu hình 7 chỗ ngồi của Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Nếu Hyundai Santa Fe và Ford Everest đã định hình thương hiệu nhờ độ tin cậy và phổ biến, thì "người đến sau" Lynk & Co 08 EM-P lại chọn hướng đi khác - tập trung vào công nghệ, trải nghiệm lái điện hóa và sự sang trọng.

Với giá bán 1,299 và 1,389 tỷ đồng, bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km, kèm gói ưu đãi ra mắt cho 100 khách hàng đầu tiên, mẫu SUV PHEV này đang dần tạo nên một cuộc đua “xe thông minh cao cấp” tại Việt Nam.

Ở góc độ sử dụng, Lynk & Co 08 nhắm đến chủ xe thích trải nghiệm công nghệ và thiết kế khác biệt. Hệ sinh thái kết nối trên xe cho phép đồng bộ điện thoại, điều khiển một số tính năng qua ứng dụng và cập nhật phần mềm qua mạng.

Những tiện nghi này làm giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ hậu mãi kiểu “đến xưởng là xong” nhưng cũng đòi hỏi người dùng quan tâm tới cập nhật và cài đặt. Về bảo dưỡng, khối pin và mô-đun điện cao áp khiến chi phí dài hạn là câu hỏi thường gặp; vì vậy hãng cần chính sách bảo hành pin rõ ràng và mạng lưới xưởng điện – điện tử đủ dày để tạo niềm tin.