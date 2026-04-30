Hải quân Nga diễn tập chống NATO ở Bắc Cực: Hệ thống tên lửa hành trình Bastion được kích hoạt

Các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm cơ động Bastion thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã tiến hành tập trận trên quần đảo Franz Josef Land, mô phỏng các đòn tấn công chống tàu, trong bối cảnh các hệ thống này tiếp tục được sử dụng rộng rãi cho chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) trong khu vực.

“Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của nhóm tác chiến Hạm đội Phương Bắc đóng tại quần đảo Franz Josef Land đã tiến hành cuộc tập trận trong khuôn khổ huấn luyện chiến đấu thường xuyên,” Hạm đội Phương Bắc cho biết. Các kíp chiến đấu được giao nhiệm vụ theo dõi và tiêu diệt tàu đối phương trên Bắc Băng Dương, đồng thời nhanh chóng cơ động lại hệ thống sau khi phóng tên lửa – một yếu tố then chốt để bảo đảm khả năng sống sót.

Cảnh phóng tên lửa hành trình chống hạm P-800 từ hệ thống Bastion của Nga. Ảnh: MW.

Sau khi nhận lệnh khai hỏa, các kíp chiến đấu đã tấn công một nhóm tàu đối phương giả lập bằng máy tính ở khoảng cách khoảng 300 km. Trong quá trình tập trận, các đơn vị tên lửa cũng thực hiện ngụy trang trận địa và triển khai biện pháp chống máy bay không người lái.

Các hệ thống được trang bị tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks, có khả năng tạo ra các khu vực hạn chế tiếp cận và cơ động tại Bắc Cực, nhằm bảo vệ các vùng biển của Nga trong khu vực. Bastion có thể được triển khai vào vị trí chiến đấu chỉ trong vài phút, và tại Bắc Cực, chúng đã được sử dụng để thiết lập các vùng kiểm soát, bao gồm cả trong các cuộc tập trận tháng 9/2025 khi đảm nhiệm bảo vệ một đường bờ biển dài hơn 600 km.

Hệ thống phóng tên lửa hành trình từ Bastion của Nga. Ảnh: MW.

Tên lửa P-800 đạt tốc độ Mach 2.5 và tầm bắn khoảng 800 km, trong khi biến thể mới P-800M có khả năng cơ động cao hơn. P-800 hiện đã được kế nhiệm bởi dòng tên lửa hành trình chống hạm mới nhất của Hải quân Nga là Zircon, với lô đầu tiên được bàn giao vào tháng 12/2019.

Dù Zircon đã được triển khai trên tàu mặt nước và tàu ngầm, một hệ thống phóng cơ động trên mặt đất tương tự Bastion dành cho loại tên lửa này vẫn đang được phát triển. Zircon có tầm bắn khoảng 1.000 km và vượt trội hơn P-800 nhờ khả năng cơ động cao cùng tốc độ lên tới Mach 9, khiến nó gần như không thể bị đánh chặn.

Nga đặc biệt dựa vào các hệ thống tên lửa hành trình và đạn đạo cơ động để đối phó bất đối xứng với lực lượng quân sự quy ước lớn hơn của phương Tây. Hệ thống Iskander-K với tên lửa hành trình tấn công mặt đất đã được nâng cấp đáng kể khi tích hợp tên lửa 9M729 có tầm bắn 2.000 km, cho phép tấn công sâu vào châu Âu. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới, trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm, đã được đưa vào biên chế từ tháng 12/2025.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kirov của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Việc bảo vệ Bắc Cực bằng các hệ thống như Bastion ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Tuyến đường Biển Phương Bắc mở ra, có ý nghĩa chiến lược gia tăng khi các quốc gia phương Tây ngày càng nhắm vào tàu dân sự ở những khu vực khác – nơi Nga khó đảm bảo an ninh hơn.

Hạm đội Phương Bắc cũng được tăng cường đáng kể với việc đưa vào hoạt động ngày càng nhiều tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen-M, cùng với việc biên chế tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov đã được hiện đại hóa – tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, sở hữu năng lực phòng không và tấn công bằng tên lửa hành trình tiên tiến.

