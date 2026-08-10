Bất ngờ: Tỷ suất sinh lời ROE của Bảo Tín Mạnh Hải bỏ xa SJC và PNJ

Có vốn chủ sở hữu thấp hơn nhiều so với 2 tên tuổi ngành vàng bạc là SJC và PNJ, song tỷ suất sinh lời ROE của Bảo Tín Mạnh Hải lại vượt trội hơn nhiều, đạt tới 110%.

Con đường đưa Bảo Tín Mạnh Hải trở thành một trong những tiệm vàng lớn bậc nhất Thủ đô

Tại Hà Nội, hiện có 5 thương hiệu vàng bạc cùng mang họ “Bảo Tín” gồm: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long.

Điều đặc biệt là cả 5 thương hiệu đều thuộc sở hữu của 5 anh chị, em ruột trong một gia đình, những người kế nghiệp nghề kim hoàn từ người mẹ (doanh nhân Lương Thị Điểm) gây dựng.

Trong đó, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải được gây dựng bởi ông Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1961) – con trai bà Điểm và em trai ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) - nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu.

Theo giới thiệu, Bảo tín Mạnh Hải được thành lập ngày 15/11/1992 tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mãi đến năm 2017, doanh nghiệp mới khai trương cơ sở thứ 2 tại 15 Quang Trung, Hà Đông, đánh dấu cho việc mở rộng thương hiệu tại Thủ đô.

Sau đó 2 năm (2019), Bảo Tín Mạnh Hải đã trở thành một trong 17 doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Đồng thời, doanh nghiệp cho ra mắt dòng sản phẩm độc quyền Nhẫn vàng ép vỉ 999.9 Kim Gia Bảo. Đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng tại 16 Trần Duy Hưng và số 8 Hoàng Cầu.

Năm 2021, Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình công ty từ TNHH sang CTCP, đánh dấu bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển công ty. Các năm sau đó, công ty liên tục mở rộng “bản đồ” tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội nhằm tiếp cận với lượng khách hàng đông đảo.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bảo Tín Mạnh Hải hiện có hơn 10 cửa hàng tại khu vực phía Bắc.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải đăng ký thành lập vào ngày 2/7/1995. Đến tháng 12/2015, công ty điều chỉnh vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Vân (vợ ông Hải) giữ 60% vốn, ông Nguyễn Quang Tuyến và ông Vũ Hùng Sơn (con trai ông Hải) mỗi người góp 20% vốn.

Trong xuyên suốt 1 thập kỷ kinh doanh tiếp theo, Bảo Tín Mạnh Hải liên tục tăng vốn cũng như thay đổi người đại diện pháp luật.

Theo cập nhật mới nhất, trải qua nhiều lần tăng vốn, đến tháng 10/2025, công ty nâng vốn điều lệ lên 233 tỷ đồng và vọt lên 1.000 tỷ đồng tại tháng 11/2025.

Người đại diện pháp luật là ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT và bà Dương Thị Thanh Tâm – Tổng Giám đốc.

Bất ngờ với hiệu quả kinh doanh của Bảo Tín Mạnh Hải

Theo thông cáo từ Bảo Tín Mạnh Hải, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) cho thấy doanh thu thuần của hãng vàng này đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm hơn 19%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88%. Nếu so với năm trước đó là 2024, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt tới hơn 1.000% và hơn 3.400%.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 110%, số liệu công ty công bố.

Nếu ROE đạt 110% như công bố và lợi nhuận 774 tỷ đồng, suy ra vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối 2025 vào khoảng 703 tỷ đồng.

Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong thông cáo phát ra, vốn điều lệ của Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán 20 triệu cổ phần riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư.

Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính TP. Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Công ty cũng đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

Nếu so sánh với “người anh em” Bảo Tín Minh Châu, dường như Bảo Tín Mạnh Hải vẫn nhỉnh hơn.

Xét về quy mô cửa hàng, Bảo Tín Minh Châu có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải mới dừng ở con số 12 cửa hàng.

Còn nếu xét về hiệu quả kinh doanh, số liệu mới nhất của Bảo Tín Minh Châu vào năm 2024 cho thấy doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ 49 tỷ. Biên lãi thuần (lợi nhuận/doanh thu) đạt 0,7%. Vốn điều lệ ở mức 400 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính toán từ số liệu của Bảo Tín Mạnh Hải, doanh thu cùng năm 2024 đạt gần 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận gần 23 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu nhỉnh hơn với 0,8%. Vốn điều lệ tại 2024 khoảng 200 tỷ đồng.

Dù chưa biết kết quả tại năm 2025 vừa qua của Bảo Tín Minh Châu ra sao, nhưng thành quả Bảo Tín Mạnh Hải đạt được năm 2025 vừa rồi với mức tăng hàng chục nhiều lần so với năm 2024 đã vượt ngoài mong đợi.

Đây chỉ mới so sánh về biên lãi thuần. Còn nếu so sánh về tỷ suất sinh lời ROE (chỉ số cho biết khả năng sinh lời từ số vốn mà các cổ đông đã bỏ ra đầu tư vào doanh nghiệp. ROE phản ánh cứ mỗi 1 đồng vốn chủ sở hữu thì công ty thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế) thì câu chuyện còn đáng bàn hơn.

Đặt Bảo Tín Mạnh Hải lên bàn cân với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý quy mô lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hay CTP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), chỉ số ROE cho thấy khoảng cách khác biệt rất lớn.

Mặc dù có vốn chủ sở hữu thấp nhất khi so với SJC và PNJ, song tỷ suất sinh lời ROE của Bảo Tín Mạnh Hải lại vượt trội hơn nhiều. Mỗi 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra, Bảo Tín Mạnh Hải nhận về 110 đồng lợi nhuận, trong khi SJC và PNJ lần lượt 22 đồng và 21 đồng.

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2025.

Tham vọng trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất cả nước

Năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 165% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 103%.

Để hình dung tham vọng 74.000 tỷ đồng doanh thu của Bảo Tín Mạnh Hải lớn đến thế nào, ta có thể so sánh với SJC – công ty nhà nước sở hữu độc quyền thương hiệu vàng SJC và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) – doanh nghiệp buôn vàng duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 35.000 tỷ đồng. Trong khi đó con số mà SJC công bố mới nhất là vào năm 2024 với hơn 32.000 tỷ đồng. Như vậy tạm so sánh rằng, tham vọng của Bảo Tín Mạnh Hải về mặt doanh thu đang hơn gấp đôi của 2 “ông lớn” buôn vàng đã thực hiện.

Ngay cả con số lợi nhuận sau thuế kỳ vọng là 1.574 tỷ đồng cũng cho thấy nhiều hoài bão của Bảo Tín Mạnh Hải.

Nếu đạt được, biên lãi thuần của đơn vị sở hữu thương hiệu vàng Kim Gia Bảo năm 2026 sẽ đạt tới 2%, cao hơn rất nhiều so với mức của 0,2 – 0,7%/năm của SJC.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3, Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, có quy mô lớn nhất Việt Nam và dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K. Mục tiêu cụ thể là trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất cả nước, với khoảng 450 cửa hàng vào năm 2030.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, có quy mô lớn nhất Việt Nam và dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K. Ảnh minh họa: Bảo Tín Mạnh Hải.

Hiện nay, PNJ là chuỗi cửa hàng bán lẻ vàng, trang sức với 431 cửa hàng tại cuối 2025.

Riêng năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến mở hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cho biết mỗi vị trí mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, nhằm đảm bảo thời gian hồi vốn nhanh và hiệu quả kinh doanh bền vững.