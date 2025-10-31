Giá vàng SJC và thế giới hôm nay 31/10 tăng trở lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.900.000 đồng/lượng, tăng 2.300.000 đồng/lượng so với hôm 30/10.

Sáng 31/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.900.000 đồng/lượng, tăng 2.300.000 đồng/lượng so với hôm 30/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 144.700.000 – 147.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 2.100.000 đồng/lượng so với phiên 30/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.800.000 – 148.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 2.300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 146.500.000 – 149.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 30/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 31/10 giao dịch ở mức 4.014 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng khoảng 1.700.000 đồng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng mạnh, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài bốn ngày, chủ yếu nhờ vào nhu cầu mua mạnh mẽ và liên tục từ các ngân hàng trung ương đã hỗ trợ thị trường.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua khoảng 220 tấn vàng trong quý 3, tăng 28% so với quý trước, đảo ngược xu hướng giảm tốc trước đó. Kazakhstan nổi lên là người mua lớn nhất, trong khi Brazil cũng bắt đầu mua vàng trở lại lần đầu tiên sau hơn bốn năm.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị kiềm chế một phần sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý một thỏa thuận đình chiến thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận kéo dài một năm về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng, đồng thời giảm một nửa thuế quan đối với fentanyl xuống còn 10%. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý hạn chế sản xuất fentanyl và tiếp tục mua đậu nành của Mỹ. Tin tức tích cực này giúp giảm bớt rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, đồng USD vẫn mạnh sau khi Chủ tịch Fed Powell cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 là không chắc chắn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất nhưng báo hiệu rằng họ sẽ không bắt đầu nới lỏng chính sách cho đến đầu năm 2026. Sự tương phản nhẹ này với lộ trình chính sách của Fed cũng góp phần hạn chế đà tăng thêm của vàng thỏi.

Giá Bitcoin giảm 1,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.459 USD/BTC, giảm 1,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.182 tỷ USD chiếm 57,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.