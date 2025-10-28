Giá vàng SJC hôm nay 28/10 tiếp đà giảm mạnh

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 2.300.000 đồng/lượng so với hôm 27/10.

Sáng 28/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 2.300.000 đồng/lượng so với hôm 27/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 143.400.000 – 145.900.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 2.400.000 đồng/lượng so với phiên 27/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 144.400.000 – 147.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.600.000 đồng/lượng, giảm 1.800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 147.900.000 – 150.900.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 1.700.000 đồng/lượng so với ngày 27/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/10 giao dịch ở mức 4.009 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.351 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.400.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã giảm mạnh hơn 2,5% xuống còn 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần, kéo dài đà giảm từ tuần trước và chạm mức thấp nhất trong khoảng hai tuần.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do những tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đã làm giảm đáng kể nhu cầu đối với kim loại quý, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Sau hai ngày đàm phán mở rộng tại Malaysia, các quan chức hàng đầu của cả hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nhiều vấn đề quan trọng như kiểm soát xuất khẩu, fentanyl, mua nông sản và thuế vận chuyển. Sự đồng thuận này tạo tiền đề cho Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn tất thỏa thuận khi họ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Song song với tin tức thương mại, thị trường cũng đang tập trung vào các quyết định chính sách tiền tệ lớn từ các ngân hàng trung ương trong tuần. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố yếu hơn dự kiến, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách của mình.

Mặc dù có sự sụt giảm, giá vàng thỏi vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 54% tính từ đầu năm. Đà tăng dài hạn này được hỗ trợ vững chắc bởi sự bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, hoạt động mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và dòng vốn liên tục chảy vào các quỹ ETF.

Giá Bitcoin giảm 0,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.450 USD/BTC, giảm 0,8% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 96 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.283 tỷ USD chiếm 58,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.