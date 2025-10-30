Giá vàng SJC hôm nay 30/10 giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 29/10.

Sáng 30/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 29/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 142.600.000 – 145.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên 29/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 143.500.000 – 146.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 146.500.000 – 149.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.700.000 đồng/lượng so với ngày 29/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/10 giao dịch ở mức 3.947 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 125.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.800.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra cảnh báo rằng đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn.

Tuyên bố này đã làm giảm bớt tâm lý lạc quan của thị trường, vốn đang đặt cược lớn vào một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa, đồng thời đẩy lợi suất Trái phiếu Kho bạc 10 năm lên trên 4%. Sự tăng lên của lợi suất này đã làm tăng đáng kể chi phí tài chính khi nắm giữ vàng thỏi không sinh lời, gây áp lực bán lên kim loại quý.

Sự thận trọng của ông Powell phần nào đã lấn át những động thái hỗ trợ khác từ Fed: ngân hàng trung ương đã thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản và quyết định chấm dứt việc rút tiền khỏi bảng cân đối kế toán vào tháng 12. Cả hai hành động này lẽ ra phải cắt giảm lãi suất ngắn hạn thực tế và bổ sung thanh khoản, vốn thường hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ một cơ sở vững chắc cho giá vàng nhờ vào hoạt động mua chính thức của các ngân hàng trung ương và việc tích lũy trở lại của các quỹ ETF. Hai yếu tố này đã thắt chặt lượng kim loại có sẵn trên các kênh trao đổi. Mặc dù những tiến triển về khung khổ thương mại Mỹ-Trung đã giảm bớt một số dòng chảy trú ẩn an toàn, chúng vẫn không thể xóa bỏ các động lực sâu xa hơn đối với vàng như bất ổn vĩ mô dai dẳng và lo ngại về việc phá giá tiền tệ.

Giá Bitcoin giảm 2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.505 USD/BTC, giảm 2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.203 tỷ USD chiếm 57,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.