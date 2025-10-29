Ông Trump tại Hàn Quốc: Nhận huân chương cao quý, vương miện vàng và món tráng miệng phủ vàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Hàn Quốc trao “Huân chương Mugunghwa” – phần thưởng cao quý nhất quốc gia – cùng vương miện vàng biểu tượng hòa bình, trong chuyến công du tới Gyeongju.

Hàn Quốc hôm 29/10 đã long trọng chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một bản sao chiếc vương miện vàng cổ và trao tặng ông Huân chương Mugunghwa, danh hiệu cao quý nhất của đất nước, theo thông báo từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Trump hạ cánh xuống Hàn Quốc trong chặng cuối của chuyến công du châu Á, sau các điểm dừng tại Malaysia và Nhật Bản. Tại đây, dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đàm phán thương mại quan trọng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiếc chuyên cơ Không lực Một được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Mỹ và Hàn Quốc khi tiến vào không phận nước này. Tại sân bay, một ban nhạc quân đội Hàn Quốc bất ngờ trình diễn ca khúc “YMCA” để chào đón ông Trump, cùng loạt phát súng chào danh dự.

Tổng thống Lee Jae-myung hy vọng có thể đạt được những nhượng bộ từ Washington trong các cuộc đàm phán kéo dài về việc giảm thuế nhập khẩu Mỹ áp lên hàng hóa Hàn Quốc. Ông cũng tìm cách gây thiện cảm với ông Trump bằng cách ca ngợi nỗ lực ngoại giao của ông đối với Triều Tiên.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nhằm ghi nhận vai trò của ông Trump như một “người kiến tạo hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc đã trao cho ông Huân chương “Grand Order of Mugunghwa” (Huân chương Mugunghwa vĩ đại), đặt theo tên quốc hoa Mugunghwa (trong tiếng Hàn có nghĩa là vĩnh cửu) – loài dâm bụt hồng còn được biết đến bằng tiếng Anh là “Rose of Sharon”.

“Khi được trao huân chương lấp lánh, ông Trump nói: ‘Tôi muốn đeo nó ngay bây giờ’”, một quan chức Hàn Quốc cho biết, đồng thời khẳng định ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên nhận được vinh dự này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng tổ chức nhiều cuộc thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng các cuộc đàm phán sau đó đổ vỡ khi Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngày 29/10, ông Trump lặp lại lời mời gặp lại Kim Jong-un, song Triều Tiên hiện chưa có phản ứng.

Tổng thống Lee diện cà vạt màu vàng đặc biệt thiết kế riêng, mà Phủ Tổng thống giải thích rằng “phản ánh sở thích của ông Trump với màu vàng, tượng trưng cho tương lai vàng son của liên minh Mỹ - Hàn và vị thế của Hàn Quốc”.

Cuộc gặp diễn ra tại một bảo tàng ở thành phố Gyeongju, địa danh yên bình nổi tiếng với các lăng mộ và cung điện cổ từ thời vương quốc Silla – từng cai trị một phần ba bán đảo Triều Tiên cho đến thế kỷ 9.

Ông Trump được tặng bản sao chiếc vương miện vàng Cheonmachong – bảo vật được phát hiện trong một lăng mộ cổ ở Gyeongju, nổi bật với những nhánh vàng cao vút và các chi tiết hình lá lấp lánh.

“Chiếc vương miện này tượng trưng cho lịch sử thời Silla – giai đoạn hòa bình dài lâu trên bán đảo Triều Tiên, và mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, cùng tồn tại và phát triển chung giữa Mỹ và Hàn Quốc”, Phủ Tổng thống cho biết.

Ông Trump được trao tặng "Huân chương Mugunghwa vĩ đại" và một vương miện vàng mô phỏng trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Tại bữa trưa làm việc, hai nhà lãnh đạo dùng nước sốt “Thousand Island” – được cho là “gợi nhớ thành công của ông Trump tại quê hương New York”.

Thực đơn bao gồm: Bánh bò viên mini với tương cà, “Đĩa Hàn chân thành” gồm thịt bò Mỹ, cơm Hàn Quốc và tương đậu, Cá nướng phủ tương cà và tương ớt Gochujang – món kết hợp biểu trưng cho “hòa quyện giữa vị cay Hàn và phong vị Mỹ”.

Món tráng miệng được gọi là “Peacemaker’s Dessert” (Món tráng miệng của Người kiến tạo hòa bình) – là bánh brownie phủ vàng, tượng trưng cho hòa bình và thịnh vượng.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, rượu vang phục vụ trong tiệc gồm “Trump Chardonnay” và “Trump Cabernet Sauvignon”, đến từ nhà máy rượu của con trai ông, Eric Trump.

Ba nguồn tin ngoại giao tiết lộ, một số lãnh đạo đã phải điều chỉnh lịch trình để kịp gặp ông Trump, người đến và rời Hàn Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Thành phố Gyeongju – vốn không phải địa điểm thường tổ chức sự kiện quốc tế – chứng kiến nhiều phàn nàn từ giới ngoại giao về việc thiếu phòng khách sạn, khó tìm địa điểm họp phù hợp và phải điều nhân viên từ Seoul đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bác bỏ các thông tin này, khẳng định chỉ khoảng một nửa số phòng lưu trú trong khu vực được đặt kín.

