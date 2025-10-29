Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mức 146.900.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.900.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm 28/10.

Sáng 29/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.900.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm 28/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 142.800.000 – 145.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 28/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 143.800.000 – 146.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144.800.000 – 147.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 3.100.000 đồng/lượng so với ngày 28/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/10 giao dịch ở mức 3.971 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.351 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 126.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã ghi nhận mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 10, sau khi liên tục đạt đỉnh kỷ lục vào tuần trước. Sự thoái lui mạnh mẽ này xuất phát từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch và bối cảnh thị trường lạc quan về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc sắp đạt được.

Các quan chức từ cả hai nước xác nhận họ đã đạt được thỏa thuận khung về thuế quan và các vấn đề quan trọng khác trong các cuộc đàm phán cuối tuần tại Malaysia. Thành quả này đã mở đường cho Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến hoàn tất thỏa thuận tại cuộc họp vào thứ Năm tại Hàn Quốc, giảm đáng kể rủi ro thương mại toàn cầu.

Mặc dù có sự sụt giảm gần đây, giá vàng vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng gần 50% tính từ đầu năm cho đến nay. Kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng dài hạn như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, bất ổn kinh tế và địa chính trị dai dẳng, hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và lo ngại về việc phá giá tiền tệ.

Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang hướng tới quyết định chính sách của Fed vào hôm nay. Sau dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến của tuần trước, các nhà đầu tư đang dự đoán rộng rãi về một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá Bitcoin giảm 1,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.538 USD/BTC, giảm 1,3% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 98 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.244 tỷ USD chiếm 58,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.