Giá vàng “leo thang”, do thể chế hay thực thi chính sách?

Trước việc giá vàng trong nước tăng cao, nguy cơ tạo ra rủi ro tài chính, Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về việc điều chỉnh và thực hiện chính sách quản lý.

Ngày 29/10, thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội 2025, đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn đại biểu Quốc tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian qua, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhưng sự ổn định này được đánh giá "chưa thực sự vững chắc". Trong đó, thị trường vàng hiện nay bất định, khó lường, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới cao.

Theo ông Hòa, từ ngày 10/10, theo Nghị định 232, doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện được kinh doanh vàng để điều tiết thị trường, song thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

“Nghịch lý vàng nhẫn lại cao hơn vàng miếng, doanh nghiệp được nhập khẩu vàng cũng mới có bước chuẩn bị thủ tục. Giá vàng cao ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng, người dân cho rằng đầu tư vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng lãi suất sẽ thấp. Giá cả thị trường, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu, vật tư nông nghiệp tăng... cũng có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, lạm phát”, đại biểu nói.

Do đó, đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội.

Cùng quan điểm, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cũng cho rằng diễn biến phức tạp thị trường vàng và chênh lệch cao giữa giá trong nước và quốc tế sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Đại biểu đề nghị cần quản lý linh hoạt, hiệu quả, hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh và quy định hạn mức xuất nhập khẩu vàng; nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia tạo nền móng cho một thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, cũng đề cập đến giá vàng – nội dung đã được Quốc hội đề cập từ 2–3 nhiệm kỳ trước nhưng đến nay vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định tài chính, tiền tệ quốc gia.

Theo đại biểu, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, can thiệp, nhưng thực tế cho thấy “lại càng tụt xa về mục tiêu quản lý”. Từ đó, ông Đồng đặt câu hỏi: “Bản chất ở đây là do thể chế hay do tổ chức thực hiện?”

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho biết nếu về mặt thể chế, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và đã trao cho Chính phủ quyền điều chỉnh một số quy định của luật, Nghị quyết do Chính phủ trình

“Vậy quyền này đã được sử dụng như thế nào? Nếu được sử dụng hiệu quả thì chúng tôi mong muốn những vấn đề trên được giải quyết ngay, hoặc cần tiếp tục rà soát để sửa Nghị quyết này”, ông Đồng nói.

Theo dự kiến, sáng 14/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, thảo luận nội dung này tại tổ, nhiều đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro về giá vàng, bất động sản, tỷ giá, chứng khoán... Theo các đại biểu, biến động mạnh của thị trường vàng, ngoại tệ và bất động sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi có chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến nhận định thời gian qua xuất hiện những bất ổn về thị trường vàng. Từ giữa năm 2024, Chính phủ đã can thiệp thông qua Ngân hàng Nhà nước, song hiệu quả chỉ mang tính ngắn hạn.

Hiện nay, hoạt động giao dịch vàng bị hạn chế, người dân khó tiếp cận, trong khi thu nhập từ giao dịch vàng chưa chịu thuế, gây bất cập trong quản lý và đầu tư. Vì vậy, đại biểu Quốc hội cho rằng cần có biện pháp điều hành linh hoạt, bảo đảm minh bạch và ổn định thị trường.

Theo kế hoạch của Chính phủ, thị trường giao dịch vàng sẽ được hình thành vào năm 2026. Khung pháp lý để hình thành sàn giao dịch vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường này trong tháng 10.