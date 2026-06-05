Giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh hơn 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 5/6 niêm yết ở mức 152,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 155,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Sáng 5/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 155,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/6.

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay, giá Bitcoin hứng chịu thêm một đợt giảm mạnh sau nỗ lực neo giữ vùng đệm bất thành, hiện giao dịch quanh ngưỡng 62.729 USD/BTC, bốc hơi 0,6% chỉ trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.400 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 13,6%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục tích lũy ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi nỗi lo sợ về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ diều hâu kéo dài từ Fed. Hệ lụy từ cuộc chiến tiêu hao năng lượng đẩy giá dầu thô leo thang đã đập tan hoàn toàn kỳ vọng nới lỏng chính sách, buộc giới đầu tư phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ hoãn vô thời hạn lộ trình hạ lãi suất.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục ở mức 21,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (82.511 USD/BTC). Việc biên độ chu kỳ 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng 4/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,4 -155,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6.

Giá vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/6 giao dịch ở mức 4.447 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 141,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 400 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (4/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tạm thời chặn đứng đà rơi và nỗ lực neo giữ vững chắc quanh ngưỡng tâm lý 4.450 USD/ounce. Thị trường kim loại quý toàn cầu đang bước vào trạng thái giằng co quyết liệt giữa các tín hiệu ngoại giao trái chiều phát ra từ Washington và Tehran, trong bối cảnh giới đầu cơ vĩ mô nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại vùng Vịnh.

Dòng vốn bắt đáy trên sàn Kitco tạm thời tìm thấy điểm tựa sau tuyên bố đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình bí mật đang tiến vào giai đoạn định đoạt cuối cùng. Các nguồn tin thân cận từ Nhà Trắng cũng rò rỉ thông tin cho thấy vị tổng tư lệnh Mỹ hoàn toàn không mong muốn kéo nền kinh tế vào một cuộc chiến tổng lực với Iran bất chấp loạt va chạm quân sự nảy lửa vừa qua.

Tuy nhiên, bầu không khí lạc quan nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thẳng thừng tuyên bố tiến trình ngoại giao hậu trường "vẫn chưa ghi nhận bất kỳ đột phá thực chất nào". Cùng lúc đó, lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn cũng chính thức bác bỏ dự thảo ngừng bắn tại Lebanon do Mỹ làm trung gian, trực tiếp giáng đòn mạnh vào nỗ lực lập lại trật tự khu vực của ông Trump.

Mặc dù nhận được lực đỡ ngắn hạn từ tâm lý bất ổn địa chính trị, giá vàng thế giới tính chung vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần tổn thất lớn. Việc Eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa kéo dài và dòng chảy dầu thô liên tục bị gián đoạn đã găm giá năng lượng toàn cầu ở mức cao nguy hiểm. Cú sốc chi phí đẩy này liên tục thổi bùng bóng ma lạm phát, buộc các thị trường tài chính phải chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản khắc nghiệt: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì nền lãi suất thắt chặt trong một thời gian dài hơn dự kiến, thậm chí sẵn sàng kích hoạt thêm các đợt tăng lãi suất bổ sung để hạ nhiệt nền kinh tế.

Giá bitcoin tiếp tục giảm 0,6%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (05/06/2026), giá Bitcoin tiếp tục lún sâu, hiện giao dịch quanh ngưỡng 62.729 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,6% trong 24 giờ qua nhưng đánh dấu nhịp trượt dốc phiên thứ tư liên tiếp. Toàn bộ cấu trúc giá của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang bị kìm kẹp trong một "gọng kìm" tâm lý cực kỳ phức tạp. Một mặt, những tuyên bố lạc quan từ Tổng thống Donald Trump về việc đàm phán khơi thông Eo biển Hormuz đang vào giai đoạn cuối đã phần nào chặn đứng đà bán tháo ồ ạt. Mặt khác, việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và lực lượng Hezbollah đồng loạt phủ nhận các tiến triển hòa bình đã dập tắt hy vọng về một lệnh ngừng bắn sớm.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.400 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 14,5%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục tích lũy ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường bị bóp nghẹt bởi bóng ma lạm phát năng lượng dài hạn.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục lên tới 24% so với mức ghi nhận một tháng trước (82.511 USD/BTC). Việc biên độ chu kỳ 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc danh mục vô cùng khốc liệt của các định chế tài chính lớn xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng Trung Đông.

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Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 260 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.257 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.