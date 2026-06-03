ChatGPT cán mốc 1 tỷ người dùng

Nền tảng này chỉ mất khoảng thời gian gần 3 năm để chạm đến con số một tỷ người dùng, vượt xa tốc độ tăng trưởng của hàng loạt ứng dụng phổ biến toàn cầu như Google Maps, TikTok, Instagram hay YouTube.

Ứng dụng ChatGPT của tổ chức nghiên cứu công nghệ OpenAI vừa chính thức vượt qua cột mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên phạm vi toàn cầu, trở thành ứng dụng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử để đạt được thành tựu này.

Theo số liệu thống kê và dự báo từ đơn vị theo dõi thị trường công nghệ Sensor Tower, kỷ lục vô tiền khoáng hậu này được thiết lập ngay trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành vị thế thống lĩnh thị trường giữa hai thế lực công nghệ lớn là Anthropic và OpenAI đang ngày càng trở nên khốc liệt. Nền tảng này chỉ mất khoảng thời gian gần 3 năm kể từ thời điểm ra mắt chính thức để chạm đến con số một tỷ người dùng, vượt xa tốc độ tăng trưởng của hàng loạt ứng dụng phổ biến toàn cầu trước đây như Google Maps, TikTok, Instagram hay YouTube.

Tuy nhiên, báo cáo phân tích chuyên sâu của đơn vị nghiên cứu thị trường cũng chỉ ra những tín hiệu cảnh báo đối với vị thế dẫn đầu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ dưới sự bám đuổi gắt gao từ các đối thủ mới. Cụ thể, nhóm người dùng tại thị trường Mỹ sau khi tiến hành cài đặt thêm ứng dụng Claude của công ty đối thủ Anthropic trong những tháng đầu năm nay đã có xu hướng giảm khoảng 5% thời gian sử dụng trên hệ thống của OpenAI.

Điều này cho thấy sự xuất hiện của các công cụ thông minh thay thế có năng lực lập luận cao đang bắt đầu tác động trực tiếp và làm suy giảm mức độ tương tác, gắn bó lâu dài của tệp khách hàng đại chúng đối với sản phẩm tiên phong này.

Bên cạnh cuộc đua thu hút người dùng, hai thế lực công nghệ này cũng đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới trên thị trường tài chính quốc tế thông qua các kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng. Công ty Anthropic vừa thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ niêm yết bảo mật tại thị trường Mỹ, trong khi các nguồn tin kinh tế quốc tế cũng xác nhận phía OpenAI đang khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong vài tuần tới.

Động thái gọi vốn quy mô lớn này diễn ra khi dòng sản phẩm Claude dù hiện tại chỉ sở hữu hơn 56 triệu người dùng hoạt động hàng tháng nhưng lại đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 640%, hoàn toàn áp đảo chỉ số tăng trưởng hơn 60% của đối thủ.

Theo Reuters