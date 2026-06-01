Chatbot giải đáp xăng E10 được tích hợp trên Cổng Bộ Công Thương

Nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân về xăng E10, từ ngày 1/6 cơ quan quản lý đã đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Chatbot giải đáp về xăng E10 xuất hiện ngay trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương phiên bản máy tính. Ảnh chụp màn hình.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương. Đây là loại nhiên liệu mới, lần đầu áp dụng rộng rãi, nên thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc về loại nhiên liệu này, cơ quan quản lý đã xây dựng và đưa vào vận hành một chatbot hỏi đáp về xăng E10.

Chatbot hoạt động dựa trên bộ hàng trăm câu hỏi - đáp bao quát những vấn đề bạn đọc thường quan tâm, như loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi bạn đọc nhập câu hỏi, hệ thống tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để bạn đọc chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt.

Việc này sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và không phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau.

Chatbot giải đáp về xăng E10 trên website của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương phiên bản trên điện thoại. Ảnh chụp màn hình.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới bạn đọc luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Chatbot được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn, và sử dụng được cả trên cả máy tính và điện thoại.